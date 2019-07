"V úterý 23. července 2019 provedla Vojenská policie na Generálním štábu AČR a v Prostějově některé úkony trestního řízení, a to v souvislosti s prověřováním úmrtí příslušníka afghánských ozbrojených sil v Afghánistánu v říjnu loňského roku," uvedla Zechmeisterová.

Českého vojáka údajně zastřelil příslušník afghánských ozbrojených sil Vahidulláh Chán. List New York Times (NYT) poté v listopadu napsal o vyšetřování českých a amerických vojáků, kteří se údajně podíleli na zabití afghánského vojáka podezřelého z Procházkovy smrti. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl, že by čeští vojáci měli na jeho smrti vinu. Vedení ministerstva a armády tehdy zdůraznilo, že okolnosti úmrtí se standardně vyšetřují stejně, jako je v jiných podobných případech obvyklé. Současné kroky Vojenské policie by měly být součástí tohoto prověřování.

Afghánský voják byl zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, odvolával se na podzim americký list na afghánské úředníky. Krátce poté muž zemřel.

Češi v Afghánistánu

Česká armáda se v druhé polovině loňského roku musela v Afghánistánu vypořádat s několika útoky. V srpnu zemřeli tři čeští vojáci poté, co se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný atentátník. V říjnu pak na spojeneckou hlídku zaútočili atentátníci automobilem naloženým výbušninami, zraněno bylo pět českých vojáků. Následoval útok, při kterém zemřel Procházka a dva čeští vojáci byli zraněni.

V souvislosti s loňskou smrtí českých vojáků poslal Afghánistán nedávno do České republiky diplomatickou nótu. Její podrobnosti česká diplomacie nezveřejnila s odvoláním na utajovaný režim dokumentu. Server iROZHLAS.cz ji spojil se zásahem českých a amerických vojáků proti komplicům atentátníka, který v srpnu připravil o život trojici českých vojáků.

ČR má v Afghánistánu aktuálně 345 vojáků. V bojích v této zemi dosud zahynulo 14 českých vojáků.