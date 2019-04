Za mříže jej v únoru poslal vrchní soud, krajský soud mu v pondělí 15. dubna trest navýšil za nedodržení podmínky. „Odsouzený nevedl řádný život a znovu se dopustil závažného trestného činu,“ shrnul důvody pravomocného verdiktu předseda senátu Eduard Ondrášek.

Nejenže padesátiletý Zdeněk Zahradník nedodržel soudem stanovený zákaz požívání alkoholu, ale v březnu 2018 se navíc dopustil vraždy. Na okraji města svému známému během rvačky rozdrtil hlavu a polámal žebra. Údajně ve zkratu ho dorazil trubkou a bez pomoci nechal ležet na místě. Teprve po několika dnech se svěřil pracovnici charity, která zalarmovala policii.

„Nad ránem jsem našel mrtvolu, ale jestli jsem to udělal já, to nevím. Byl jsem opilý,“ řekl Zahradník prostřednictvím videokonference z valdické věznice u pondělního líčení Krajského soudu v Olomouci.

Přes dvacet záznamů

Další trest mu připadal zbytečný. „Odsedím si sedmnáct let, pak mám ještě nařízenou detenční léčbu. Myslím si, že to by mělo být dostačující,“ dodal. Se svojí připomínkou neuspěl, za závažné porušení podmínky vyfasoval další tři roky ve vězení s ostrahou. Státní zástupkyně i odsouzený se vzdali práva podat stížnost, rozsudek je tedy platný.

Odsouzený má přes dvacet záznamů v trestním rejstříku za majetkovou trestnou činnost, ublížení na zdraví, výtržnictví i útok na úřední osobu.