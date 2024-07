Jak se z průměrného, možná trochu rozmazleného chlapce stane běsnící monstrum? A jaké to je být rodičem syna, který se právě dozvěděl, že zbytek života stráví za mřížemi? Další díl druhé série projektu Příběhy zla Jiřího Nováčka se zaměří na příběh Kevina Dahlgrena - mladíka ze Spojených států odsouzeného za vyvraždění čtyřčlenné rodiny v Brně - a jeho rodičů, kteří do poslední chvíle stáli za ním.

Reportér Václav Lang dodnes vzpomíná na ten pohled, na zlomek vteřiny, kdy Američan Kevin Dahlgren vstoupil 31. května 2016 v Brně poprvé do soudní síně a střetl se očima se svými rodiči.

„V tom jeho pohledu bylo vidět snad trochu studu, pokání, omluva za to, že se potkávají po takové době právě v takové situaci. Na druhé straně stál výraz svědčící o porozumění a bezpodmínečné lásce otce Wayna a matky Sondry k synovi,“ řekl Lang.

Obžalovaný mládenec, kterého Spojené státy vydaly po dvou letech justičních tahanic jako prvního svého občana k soudu do České republiky, působil zanedbaně a vyhasle. Obtloustlý, rozcuchaný, s nepřítomným výrazem a prázdným pohledem. Střídavě civěl do země a občas na rodiče. Nemluvil. Vizáž byla v příkrém rozporu s tím, jak dobře vypadal, když přijel do Česka poprvé – tak se kromě jiného projevily silné léky na psychiku, které Američanovi ordinovali ve vězení lékaři. Dahlgren se tam totiž opakovaně pokusil podřezat.

„On to neudělal. To není možné. Milujeme ho a stojíme za ním,“ hájili do poslední chvíle svého syna rodiče. Stejnou mantru opakovali dokola před soudy v USA i později v Brně. Hlas a hlavně ustarané oči táty ovšem odrážely pochyby, které uvnitř dozajista prožíval a se kterými se pral. Máma pocity rovnou ukryla za skla velkých polotmavých brýlí.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Rodiče masového vraha Wayne a Sondra Dahlgrenovi opouštějí po vynesení rozsudku soudní síň.

Do Česka přicestovali manažer pojišťovny v důchodu se svou chotí z více jak devět a půl tisíce kilometrů vzdáleného Roseville. Hezkého, bohatého města ležícího v aglomeraci kalifornské metropole Sacramento.

Na každý den soudního líčení spojeného se čtyřnásobnou vraždou, které se v květnu 2013 dopustil v Brně jejich syn, poctivě docházeli. Seděli tiše ve druhé či třetí řadě mezi diváky, části procesu jim se souhlasem soudce šeptem překládala tlumočnice. Ve dnech, kdy nebylo přelíčení, cestovali po republice a prohlíželi si památky.

Kevin Dahlgren, v době konání soudu čtyřiadvacetiletý, za své nepochopitelné zločiny vyfasoval doživotí. Soudce Michal Zámečník vynesl verdikt 20. července 2016, tři roky a dva měsíce po vraždách, které brutalitou, nesmyslností a absencí motivu zaskočily celou českou společnost.

Sekunda hrůzy a prozření

V okamžiku vynesení rozsudku Dahlgren na chvíli zesinal. Sklopil hlavu. Na vteřinu skryl oči do dlaní, pak si nervózně otřel ústa. Mlčel. K soudní síni, kde se na moment rozhostilo hrobové ticho, se otočil jen na zlomek vteřiny. To, když jeho matka Sondra zoufale vykřikla „It will be okay!“ (bude to v pořádku - pozn. red.) a vztáhla k němu ruce. Jako by se navždy se synem loučila, jako by se naplnila její mateřská předtucha.

V tento jeden jediný okamžik Dahlgren asi skutečně nahlédl na to, co způsobil, a všechno mu zřejmě najednou došlo. V zorničkách se mu na zlomek sekundy mihl záblesk hrůzy.

„Během soudního líčení jsem z něj nedokázal spustit oči. Co se asi muselo honit hlavou tomuhle člověku, který naprosto bestiálním způsobem sprovodil ze světa svou rodinu, co se o něj starala? Poslouchali jsme místy až nechutně detailní zápisy z vyšetřovacího spisu a já pořád nemohl uvěřit, že to má na svědomí tenhle kluk s plachým výrazem,“ popsal reportér Lang, muž ošlehaný drsnými příběhy z Mexika, kde léta dokumentuje skutečný život tamních zločineckých kartelů.

Američana nikdo kromě rodičů v soudní síni nelitoval. „Shoř v pekle,“ vzkazovali mu naopak přátelé vyvražděné rodiny.

„Nakonec jsem po celou dobu toho procesu myslel hlavně na to, co se musí honit v hlavě Dahlgrenovým rodičům, kteří seděli pár míst ode mě. Přihlíželi tomu, jak jejich syn odchází nadosmrti za mříže, kdesi v neznámé středoevropské zemičce. V Brně, na ulici, kam pokaždé po skončení líčení bez okázalých emocí a v nevýrazném oblečení tiše zamířili, byste si jich nevšimli,“ uzavřel stále živé vzpomínky Lang.

I rodičům jejich syn zničil životy, i oni jsou jeho oběťmi. Jednou provždy a definitivně.

Nejhorší nápad v životě Sondry Dahlgrenové

Nebýt nápadu matky Sondry, která poslala depresemi pronásledovaného syna na zotavení k rodině do Brna, dost možná by se žádná tragédie na Moravě neodehrála. Kevin Dahlgren by ale podle řady českých i amerických znalců dříve nebo později zřejmě vraždil doma, v USA.

Na první pohled přitom není vůbec jasné, proč se z mladého Američana vraždící monstrum stalo. Vyrůstal v rozlehlé a pohodlné vile se čtyřmi ložnicemi na severozápadním předměstí Roseville. V klidném městě nedaleko kalifornského Sacramenta. Nepocházel z rozvrácené rodiny nebo z nějakého zanedbaného slumu na okraji velkoměsta, kde by se musel denně rvát o život.

Jeho rodiče ani on nepatřili k nuzákům. Naopak. Žili v klidné čtvrti, kde dům vycházel před deseti lety v přepočtu zhruba na 10 až 15 milionů korun, ten jejich navíc patřil mezi lepší a dražší.

Do výběrové střední školy Granite Bay High School chodil Kevin Dahlgren třeba i s olympijskými medailistkami v plavání Alyssou a Haley Andersonovými. Na téže škole studovala také špičková světová golfistka Natalie Gulbisová.

Dahlgren chtěl po škole k námořnictvu, snil o hrdinských činech. Když ale měl skutečně narukovat, tuhle cestu si v poslední moment sám zatrhl a rekrutem se nestal. Zkusil na pár neděl i práci stěhováka, pak se ale zaregistroval na pracovním úřadu. Takový obyčejný, trochu rozmazlený hoch z dobrých poměrů, shodovali se ti, kdo ho znali.

Jeho sousedé dokonce dlouho odmítali uvěřit jeho šílenému počínání v Brně. Kathy Seymourová například americkým novinářům vyprávěla, že pověst rodiny v milionářské čtvrti byla excelentní. „Jsou to skvělí a slušní lidé,“ řekla místním novinám.

Taková normální rodinka?

Otec Wayne Dahlgren byl v té době penzionovaným obchodním ředitelem pojišťovny. Podle blízkých vyznával tradiční americké ctnosti – tvrdou práci, rodinu, ekonomický vzestup. Svého syna do posledního dechu hájil. „Věříme mu. Milujeme ho. On nevraždil,“ tvrdil pevně a opakovaně.

Po vražedném běsnění syna musel začít zase pracovat, aby vydělal na drahé právníky. Měl totiž v úmyslu Kevina dostat zpátky do USA, kde by si doživotí odseděl mezi krajany.

Matka Sondra má české kořeny. Její rodiče emigrovali z Československa v roce 1949, krátce po komunistickém převratu. U prarodičů v Československu ale museli nechat tehdy šestiletou dceru Ivanu. Sondra se už emigrantům narodila v USA. Obě sestry a jejich rodiny se setkaly poprvé v roce 1968, kdy už hodonínská učitelka Ivana měla dvě děti - jednou z nich byla právě zavražděná Veronika. Rodiny se více sblížily až po revoluci, kdy se začaly pravidelně navštěvovat. Pro Harokovy se to stalo osudným.

Kevin Dahlgren tíhl víc k matce než k přísnému, ale férovému otci. Tahala ho totiž, jak už to bývá, z průšvihů a leccos před přísným tátou tutlala.

Vrah na svou obhajobu u soudu blábolil 52 minut

Vyšetřování čtyřnásobné vraždy rozebralo osobnost pachatele do detailu. Američtí i čeští znalci se shodli, že malý Kevin trpěl úzkostí. V dětství byl ustrašený, bázlivý a často myslel na sebevraždu. Pak ale začal na videu sjíždět horory a začal se před očima měnit. V pubertě třeba čtvrt hodiny brutálně mlátil svého oblíbeného psa. Jindy po zhlédnutí filmu vyrazil v noci s nožem pozabíjet do města drogové dealery. Žádné ovšem tehdy nepotkal. Sám přitom kouřil marihuanu a nebránil se ani jiným, syntetickým drogám.

Postupem času se mladík stále víc a víc uzavíral do sebe a měnil se v nebezpečného psychopata. V tomto stavu pak vyrazil do Brna, kde se z něj stal v květnu 2013 čtyřnásobný vrah.

U soudu popsal Dahlgren své běsy jen jednou jedinkrát, v 52 minut dlouhé závěrečné řeči před vynesením rozsudku. Tvrdil, že je nemocný a že by se rád léčil. „Jako malý jsem se bál zabijáků, kteří se schovávají ve skříni. Nemohl jsem plavat sám v bazénu, protože jsem se obával, že mě sežere žralok. Neobával jsem se věcí samotných, ten strach byl iracionální. Nazval bych ho strachem ze života,“ povídal ztichlé soudní síni.

„Když mi bylo devět nebo deset, začal jsem mít problémy s chováním. Napadaly mne obsesivně kompulzivní myšlenky, trýznivé úzkosti. Pořád jsme se bál. Věkem se to pouze zhoršovalo,“ líčil. Zároveň řekl, že se cítil být reinkarnací Alexandra Velikého a že je předurčený k velkým činům. Vyprávěl prakticky jen o sobě, pro mrtvé příbuzné slova nenašel.

Vyvraždění rodiny nebral pachatel osobně

Otřesné je zjištění psycholožky Beaty Nour Mohammadi. Vyvraždění rodiny Harokových podle ní nemělo vysloveně osobní motiv a nebylo ani spojeno s osobní nenávistí.

„On neměl kapacitu k vytvoření očekávaného vzájemného vztahu. Členové rodiny pro egocentrického Američana zůstali spíše cizími lidmi. Byli ale reprezentanty frustrujících požadavků vnějšího světa, který mu svým očekáváním působil tlak. Harokovi se tak pro něj stali neutrálními bezejmennými terči, jakýmisi prostředky ke zbavení se nesnesitelného napětí a důvodem k sebepotvrzení, že je neselhávající jedinec,“ zjistila psycholožka. U Dahlgrena diagnostikovala smíšenou poruchou osobnosti, dříve nazývanou psychopatie.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Martin, Veronika, Filip a David Harokovi jsou pohřbeni pod největší lípou hřbitova v brněnských Řečkovicích.

Odbornice nicméně zdůraznila, že Dahlgren byl za své jednání v plném rozsahu trestně odpovědný.

A to stejné potvrdil i rozbor kolegia psychiatrů. „Ztráta kontaktu Dahlgrena s realitou byla vyloučena. V inkriminovaném čase, kdy vraždil, i poté se choval racionálně, logicky a účelově. Toho by jedinec stižený psychózou nebyl vůbec schopen,“ rozmetal posudek znalců poslední naděje obhajoby.