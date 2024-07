Exkluzivně

Hranice mezi životem a smrtí, láskou a nenávistí, zdravým rozumem a šílenstvím bývají velmi tenké a někdy nezřetelné, rozostřené. V případě čtyřnásobné vraždy spáchané Američanem Kevinem Dahlgrenem na vlastních příbuzných v roce 2013 v Brně se navíc až mrazivě přesně naplnilo jedno z biblických rčení Matoušova evangelia. To ve zkratce praví: „Nevíš dne ani hodiny.“ V pokračování druhé série Příběhů zla Jiřího Nováčka přinášíme osudy hlavních aktérů brněnské tragédie.

Mladík, který udělal ostudu celé Americe

Kevin Peter Dahlgren

Čtyřnásobný vrah a první Američan, kterého justice Spojených států vydala k soudu do Česka. K příbuzným do Brna se přijel zotavit z rozchodu s přítelkyní. Na Moravě se měl pokusit začít nový život.

Temnému příběhu Kevina Dahlgrena se budeme podrobně věnovat v příštím díle seriálu.

Motorkář a muzikant nedostal šanci

Martin Harok (†50)

Hlava vyvražděné rodiny. Táta dvou synů, pozorný manžel. Zemřel jako první. Pracoval pro nizozemskou společnost Ahold Delhaize, provozující v Česku řetězec Albert. Rád sedlal silné motorky, procestoval na nich Evropu.

Výtečný muzikant, jedna z hlavních opor pozoruhodného seskupení Ukulele Orchestra jako Brno. Kapela si dodnes připomíná památku Martina, jeho synů i manželky výročními koncerty. Harockfest na jejich počest se koná v Lelekovicích u Brna. „A pořád to bolí,“ shodují se přátelé.

Kolegyně brečely celé týdny

Veronika Haroková (†46)

Manželka Martina Haroka, matka dvou synů, sestřenice vraha. Učila na Masarykově základní škole Kamenačky v brněnských Židenicích dějepis a češtinu. O život přišla jako druhá, jen pár týdnů předtím, než stačila do světa vyprovodit své milované deváťáky, které školní docházkou na druhém stupni provázela jako jejich třídní.

Smrt oblíbené učitelky a školní výchovné poradkyně oplakaly nejen děti, ale i kolegové. „Učitelky brečely zbytek května a pak i v červnu,“ vzpomínal ještě dva roky po tragédii tehdejší ředitel školy Jiří Šebela.

close info Zdroj: se svolením pozůstalých zoom_in Martin, David, Veronika a Filip Harokovi zahynuli ve svém domě rukou masového vraha a svého příbuzného Kevina Petera Dahlgrena.

Nadaný student zemřel v posteli

Filip Harok (†23)

Starší syn Filip úspěšně studoval politologii na Fakultě sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity. Ve volném čase muzicíroval ve stejné kapele jako táta – a přátelé se shodli, že byl opravdu výtečným hudebníkem a šoumenem.

Vrah ubil Filipa ještě v posteli, hned po jeho rodičích. Mladík totiž zůstal doma, podobně jako máma chtěl zřejmě vyležet přicházející virózu. Dahlgren ovšem nedal nadanému mládenci sebemenší šanci.

Benjamínek se na svého vraha těšil

David Harok (†17)

Benjamínek rodiny zemřel jako poslední. Vrah na něj zaútočil v okamžiku, kdy chlapec při návratu ze školy otevřel dveře domu. David studoval gymnázium a vášnivě rád hrál fotbal. S fotoaparátem v ruce často dokumentoval tátu a bráchu i jejich kapelu.

Vyšetřovatele až zamrazilo ve chvíli, kdy zajistili chlapcovy esemesky. „On měl svého pozdějšího vraha rád, všude se jím chlubil. A osudného dne si dokonce s Dahlgrenem smlouval hned po návratu z vyučování workoutové cvičení venku,“ vzpomněla policistka Petra Ledabylová.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Šéf oddělení vyšetřování vražd na jižní Moravě Luděk Blahák a policistka Petra Ledabylová vzpomínají na případ čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena.

Žena, která dostala vraha z USA do Česka

Státní zástupkyně Ludmila Doležalová

Zkušená krajská státní zástupkyně sestavila spolu s kolegy obžalobu. Pečlivá profesionálka, dnes již v důchodu, vedla a dozorovala tým, který dokázal do té doby nemyslitelné. Shromážděnými důkazy přiměl americkou justici vydat k soudu do Česka občana USA.

Dahlgrena pak obžalovala z čtyřnásobné vraždy a v emotivní závěrečné řeči požádala soudce, aby zvážil výjimečný trest – tedy dvacet až třicet let vězení nebo doživotí. „Hodně lidí připravil o kamarády a příbuzné. Vyvraždil fungující rodinu, přitom neměl žádný pádný důvod. To, co se v brněnských Ivanovicích stalo, nemá obdoby,“ uzavřela svou řeč u soudu.

Muž, který vyřkl ortel doživotí

Soudce Michal Zámečník

Jako předseda trestního senátu Michal Zámečník poslal Kevina Dahlgrena za mříže na doživotí. On i přísedící pracovali pod velkým tlakem, kromě veřejnosti a médií se o proces zajímalo i americké velvyslanectví.

„Obžalovaný usmrtil oběti zvlášť surovým způsobem a zabil více osob. Tím se odsuzuje k výjimečnému trestu na doživotí. Vykoná ho ve věznici se zvýšenou ostrahou a ukládá se mu také zabezpečovací detence,“ rozhodl soudce

„Vyvraždil kompletní fungující rodinu, která na něj byla milá a nic zvláštního po něm nevyžadovala. Brutálním činem si řešil osobní problémy s vlastním egem,“ zdůvodnil rozsudek.

Obhájce, který se snažil marně

Richard Špíšek

Advokát Richard Špíšek zastupoval Dahlgrena jako obhájce ex offo (právnický latinský výraz, který označuje případ tzv. nutné obhajoby v trestním řízení, kdy obviněný musí mít obhájce ze zákona, ale sám si jej nezvolí. Pak je mu ustanoven neprodleně soudem – pozn. aut.).

V závěrečné řeči se pokusil soud přesvědčit, že důkazy proti jeho klientovi nejsou přímé a průkazné. Snažil se, aby byl Dahlgren uznán nepříčetným a umístěn pouze do ochranného léčení. „Obžalovaný se cítí psychicky nemocný a chce se léčit. Proto žádám soud, aby variantu léčení zvážil,“ zdůraznil Špíšek. Jeho snaha byla ale marná.

Psycholožka, která rozmluvila vraha

Beata Nour Mohammadi

Kevin Dahlgren neřekl po zatčení během dlouhých let českým policistům, vyšetřovatelům ani soudcům k vraždám vůbec nic. Mluvil jen s jedním člověkem. Psycholožkou Beatou Nour Mohammadi. Podle jejího znaleckého posudku trpěl smíšenou poruchou osobnosti, dříve nazývanou psychopatie.

Psycholožce se svěřil, že temné myšlenky jej pronásledovaly od dětství. „Chtěl se stát superhrdinou. Občas byl v pokušení, že zabije matku a otce nebo bude zapalovat věci. Nemohl se smířit s tím, že by nápady mohly být jeho, proto je začal připisovat nadpřirozenému hlasu,“ popsala znalkyně.

„Několikrát se prý v pubertě vydal ven vraždit cyklisty nebo drogové dealery. Žádné naštěstí nepotkal. Řekl mi také spontánně: Nikdy jsem nepřemýšlel o důsledcích svých činů,“ popsala znalkyně.

Další dvě oběti? Rodiče Dahlgrena

Rodiče Kevina Dahlgrena. | Video: Deník/Jiří Nováček

Sondra a Wayne Dahlgrenovi

Za svým synem stáli až do konce. I oni jsou jeho oběťmi. Zničil jim život. Matka Sondra si do konce života bude vyčítat, že svého mazánka na návštěvu do Česka poslala.

„Věříme synovi, že je nevinný. Milujeme ho a chybí nám,“ bránil Wayne Dahlgren syna před novináři. „Je to hrozná tragédie. Je nám to všechno líto. Harokovy jsme milovali,“ vyjádřil v Brně nelíčenou soustrast blízkým zavražděných.

Elitní pojišťovák Wayne, který byl již v penzi, začal dokonce znovu pracovat, aby měl na drahé právníky – snažil se totiž vyřídit, aby jeho syn mohl vykonávat trest doma v USA.

Za potomkem létali oba rodiče pravidelně každé dva měsíce devět a půl tisíce kilometrů do valdické věznice. Při poslední návštěvě Česka si do Kalifornie odvezli už jen vrahovu urnu.