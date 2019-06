„Rozsudek zatím není pravomocný. Forman ještě odvolání zváží, státní zástupce se odvolal na místě. Případem se tak ještě bude muset zabývat Vrchní soud v Olomouci,“ sdělila mluvčí soudu Eva Angyalossy.

Formanovi za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem hrozí vzhledem k odvolání žalobce stále patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Forman se před soudem k činu přiznal. Podle něj se s obětí seznámil asi pět měsíců před vraždou. Zamiloval se do ní tak, že pak neunesl to, když se začala zajímat o jeho kamaráda. Den před činem napsal dopis, v němž mimo jiné napsal, že chce ženu zabít a sám spáchat sebevraždu. To ale nedokázal.

Na ženu zaútočil s nožem v sobotu 27. října přímo v obchodě ve chvíli, kdy k němu byla otočená zády. Vražednou zbraň s jedenáct centimetrů dlouhou čepelí vytáhl z batohu a podle obžaloby ženu zběsile bodal asi jednu minutu. Patolog napočítal na těle oběti celkem třiadvacet bodnořezných ran. Nůž zasáhl plíce, játra i srdce. Žena stačila ještě z obchodu vyběhnout na ulici, ale tam zkolabovala a život už jí nezachránili ani lékaři rychlé záchranné služby.