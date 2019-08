Vraha si důchodce pustil do bytu. Pachatel si odnesl televizi a mobil

/VIDEO/ Ubil důchodce, aby si odnesl televizi a mobil. Peníze totiž nenašel. Část lupu stihl pachatel před zadržením uložit do zastavárny. „Pohledem přes okno do prázdného bytu usoudil, že je na tom důchodce dobře a mohl by doma mít ukryté peníze,“ nastínil Luděk Blahák z odboru kriminality.

Kamera zachytila mladíka před vraždou důchodce | Foto: Policie ČR

Zavražděného osmaosmdesátiletého důchodce našli v sobotních ranních hodinách za dveřmi do bytu v domě s pečovatelskou službou v brněnské Hybešově ulici. O případu už Brněnský deník Rovnost informoval. „Pachatel poškozenému způsobil tupá zranění v oblasti hlavy. K útoku se blíže vyjadřovat nebudeme,“ sdělil Blahák. Nález těla byl kriminalistům podezřelý. „Ještě téhož dne jsme proto provedli soudní pitvu. Jedná se o závažný čin vraždy, pachateli hrozí od patnácti do dvaceti let nebo až výjimečný trest,“ uvedl včera ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil. Ze zajištěných stop a DNA se policii podařilo vytipovat možného pachatele. „Ten byl v neděli odpoledne zadržen. K činu se doznal. V současné době čeká na uvalení vazby,“ informoval Tržil. Vraždu spáchal muž, kterému je kolem třiceti let. Zřejmě neloupil poprvé. „V minulosti byl několikrát vyšetřován i soudně trestán zejména pro majetkovou, ale i pro násilnou trestnou činnost,“ vyjmenoval Blahák. Na domě v Hybešově ulici byla kamera, která pachatele i jeho počínání při vstupu do domu zachytila. Podle policie přeskočil plot a vešel do domu ze dvora. Usmrcený důchodce se zrovna vracel z návštěvy známé, která bydlí o patro nad ním. Po návratu z návštěvy důchodce pustil pachatele do bytu. „Poté, co starší muž zavřel dveře, na něj pachatel zazvonil nebo zaklepal a vešel do bytu. Důchodce mu otevřel,“ podotkl kriminalista Blahák. Zemřela nejstarší Češka Marie Schwarzová z Brna, bylo jí 109 let Přečíst článek › Pachatel si vybavení bytu obhlédl v době, kdy v něm osmaosmdesátiletý muž nebyl. „Odcizil televizor, telefon a ten stihl uložit do zastavárny. Veškeré věci, které pochází z trestné činnosti, policie už zajistila,“ přiblížil Tržil. Vraždu se policii podařilo vyřešit během dvou dnů. Obdobný případ se stal v Břeclavi před zhruba desíti dny. „Na Břeclavsku evidujeme ještě asi další tři případy za poslední dobu. Apelujeme na všechny důchodce, aby dávali pozor, koho pouští do bytu a používali bezpečnostní prostředky na dveřích,“ upozornil Tržil. O rozšíření Gorkého ulice radní Brna-středu požádají magistrát Přečíst článek › Násilí je podle něj v těchto případech četnější. „Stává se to častěji, než kolik je případů, kdy se pachatel vydává třeba za kontrolu plynu. V kraji se objevily i případy, kdy dotyčný volal starším lidem, že se jejich příbuzným něco stalo při dopravní nehodě a snažil se tak vylákat peníze,“ shrnul Tržil.

Autor: Eliška Koukalová