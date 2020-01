Vrahem je bývalý zaměstnanec firmy Roman V., který byl kvůli řadě problémů nedávno propuštěn. Na oběť čekal na sousední benzinové čerpací stanici. „Koupil si tu pivo, stál venku, pak se vrátil pro druhé a šel opět ven. Pivo už ale nedopil, nechal ho tam. Zřejmě čekal na majitele firmy a hned jak přijel, tak se za ním vydal,“ řekl Deníku zaměstnanec benzinky.

„Obviněný vešel do areálu firmy a u vozidla zaútočil nožem rychle a bez varování na 54letého muže. Poškozený na následky zranění, i přes veškerou péči lékařů, zemřel,“ uvedla krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Vraha na místě zadrželi zaměstnanci firmy, kteří přivolali policii. „Krátce po oznámení přijeli policisté na místo a podezřelého, který byl svědky ihned po činu omezen na svobodě, zadrželi a vyslechli. Na místě kriminalisté zajistili veškeré možné stopy, včetně nože. Provedli výslechy svědků a další úkony potřebné pro trestní řízení. Na místě jsme rodině a zaměstnancům nabídli i pomoc policejního krizového interventa,“ řekla Korandová. Dodala, že vrchní komisař ve čtvrtek obvinil 46letého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Hrozí mu trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let.

Zaměstnanci firmy jsou z činu zdrceni. „Nebyl to pouhý ŠÉF! Byl to především TÁTA a hlavně ČLOVĚK, kterého jsem si opravdu ze srdce považoval! LEVELáci, dokažme mu, že nic nevzdáváme a že tu firmu, co tak dlouho budoval, neopustíme a bude šlapat dál, jako by seděl na svém místě!!!“ napsal jeden z řidičů na sociální sítě a lítost vyjadřují i další. Tragédie zasáhla celé Klatovy.