Škoda přes tři miliardy korun mohla vzniknout za podvod související s provozem fotovoltaické elektrárny ve Vranovské Vsi na Znojemsku. Případ začal v úterý rozplétat krajský soud v Brně. Obvinění jsou čtyři lidé. Hrozí jim až deset let ve vězení.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Podle státního zástupce Radka Mezlíka obvinění nepravdivě upravili dokumenty tak, aby elektrárna byla hotová už v roce 2010 a neoprávněně získala výnosnější výkupní cenu elektřiny. Mezlík řekl, že od roku 2010 do roku 2016 tím vznikla škoda přes jednu miliardu korun. „Za dvacet let garantovaného provozu stavby by to pak byly nejméně tři miliardy,“ uvedl.