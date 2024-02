Když ve čtvrtek 25. ledna nad ránem objevili strážníci českokrumlovské městské policie čerstvě ohořelé ostatky v mostním pilíři u lávky, která překlenuje Vltavu u pivovaru, netušili, že se dívají na oběť nelidského trestného činu. Svého známého zavraždila trojice dalších bezdomovců, požárem se patrně snažila zakrýt stopy.

V pilíři lávky u krumlovského pivovaru uhořel bezdomovec. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Muže umlátili a jeho bezvládné tělo následně v pilíři zapálili tři další bezdomovci, kteří tím chtěli zakrýt stopy. Jejich snaha byla marná, jelikož patologové na ohořelých ostatcích našli stopy po násilí. Všichni tři skončili ve vazbě, kde čekají na soud.



„V mostě, kde je maličká místnůstka, spávali v poslední době dva, tři lidé,“ potvrdil po nálezu těla pro Deník velitel krumlovské městské police Jan Šítal, který se v té době nechtěl pouštět do spekulací. Variantu, že by mohlo jít o snahu zakrýt vraždu, už tehdy ale připouštěl. „Bylo to jedno z několika míst ve městě, kde bezdomovci přespávají.“

Případ už rozpletli jihočeští kriminalisté z mordparty ve spolupráci se svými kolegy z Českého Krumlova. „Vše začalo oznámení kolegů strážníků městské policie z Českého Krumlova ve čtvrtek minulý týden nad ránem. Strážníci totiž zjistili požár v technické místnosti pilíře mostu přes řeku Vltavu,“ popsal policejní mluvčí Jiří Matzner. „V místnosti bylo následně objeveno ohořelé lidské tělo. Prostor užívali k přespání lidé bez domova, mohlo zde snadno dojít k neštěstí, například od zapálené svíčky.“

Tuhle verzi ale vyvrátila nařízená soudní pitva. „Ta jasně kriminalistům potvrdila známky cizího zavinění. Na těle oběti byly jasné známky útoku a značného násilí. Kriminalistům dalo také trochu práce zjistit totožnost mrtvého, nakonec bylo jasno i zde, šlo o čtyřiapadesátiletého muže z místní bezdomovecké komunity,“ uvedl.

V pilíři lávky u krumlovského pivovaru uhořel bezdomovec.Zdroj: PČR

Následovala precizní práce kriminalistů, kdo se se zavražděným stýkal, kdo ho navštěvoval, zda byl součástí nějaké party, kdo ho viděl, kdy a kde naposledy a tak podobně. „Sítem několika desítek vyslýchaných osob neprošli tři muži. Zavražděného znali a často s ním popíjeli. Tak to bylo i kritickou noc ze středy na čtvrtek minulý týden,“ pokračoval Jiří Matzner. „Z popíjení se stala hádka, z hádky společné brutální napadení a pak myšlenka a čin zahlazení vraždy a stop požárem. Nevyšlo jim to. Všichni tři muži (nar. 1986, 1991, 1996) byli obviněni z vraždy.“

A co mělo být motivem hádky a následné vraždy? „Zavražděný se podle vrahů prostě málo dělil, o cigarety i alkohol. Jaký trest nakonec padne u soudu, na to si všichni tři počkají ve vazbě,“ uzavřel mluvčí Policie ČR.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová