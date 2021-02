Basler svou oběť napadl tři měsíce po propuštění z vězení, v minulosti ženy napadl už třikrát. Muž na jednapadesátiletou ženu zaútočil podle obžaloby se sekerou a nožem poté, co odmítla jeho nabídku k sexu.

Obžalovaný v pondělí u soudu odmítl vypovídat, na líčení tak soudce četl jeho výpověď z policejního vyšetřování.

Otřesný čin se odehrál 15. dubna 2020 v odpoledních hodinách na okraji Olomouce, mezi předměstím Chválkovice a obcí Bystrovany.

Násilník tam na polní cestě zaútočil na 51letou ženu jedoucí na kole směrem na Bystrovany ke svému příteli. K tomu však už nedorazila.

Basler se podle obžaloby na čin připravil, oběť si vybral náhodně. Na cyklistku si počíhal na rozcestí u božích muk. Podle kriminalistů ji nejdříve srazil autem, poté ji odvezl do zhruba sto metrů vzdáleného remízku. Svou oběť podle vyšetřování před smrtí znásilnil.

"Poté, co poškozená odmítla výzvu k sexu, brutálně ji napadl tak, že ji pětkrát udeřil sekerou sečnou stranou do hlavy a trupu, bodl kuchyňským nožem do krku a poté s největší pravděpodobností ještě rdousil rukou," uvedla státní zástupkyně Šárka Shariffová.

Žena utrpěla řadu zranění, zemřela na místě. Bezprostřední příčinou byl krvácivý šok, vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly.

Znásilnění jako kamufláž

Krajský soud případ otevřel ve středu 10. února. Ve stejný den zazněl i rozsudek.

Obžalovaný žádal o jednání ve své nepřítomnosti, soudce mu ale nevyhověl. Basler při středečním líčení následně odmítl vypovídat. „Vše podstatné jsem už řekl,“ odkázal na vazební zasedání.

Zápis jeho dřívějších výpovědí přečetl předseda senátu Eduard Ondrášek. První se značně lišila od druhé.

Obžalovaný nejprve tvrdil, že jel autem od Chválkovic na Bystrovany a cestou málem srazil cyklistku, která při vyhýbání se vozidlu upadla na zem. Když zastavil a přiblížil se k ní, začala řvát, nadávat mu a vyhrožovat policií. Proč náhle zaútočil, vysvětlit nedokázal.

"Nenapadlo mě nic jiného, než že jsem z auta vzal dřevěné toporo, pak jsem ji tím udělátkem udeřil do krku. Paní spadla na zem a křičela. Blesklo mi hlavou, že jsem tři měsíce po výkonu trestu a úplně jsem se ztratil. Vlezl jsem do přihrádky auta a vytáhl jsem nůž, pak už to bylo v háji," tvrdil Basler.

Mrtvou ženu převezl k nedalekému remízku, kde s ní měl pohlavní styk. O sex mu ale údajně nešlo. Soulož prý měla sloužit jako kamufláž před náhodným svědkem v podobě ženy, která procházela okolo při venčení psa.

"Já jsem ji nechtěl znásilnit, chtěl jsem jen projet do Bystrovan," tvrdil muž.

Změna výpovědi

Při druhém výslechu však Rostislav Basler přiznal, že mu šlo hlavně o pohlavní styk a že se vše odehrálo jinak, než původně tvrdil.

Na náhodně vytipovanou oběť číhal záměrně. Po činu jí sebral mobilní telefon a platební kartu, z níž se opakovaně pokusil o výběr 49 tisíc korun. Přestože žena měla pin kód napsaný přímo na kartě, povedl se mu jediný výběr a z bankomatu si odnesl 5 tisíc. Kromě vraždy se tak dopustil i krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Na pohřešovanou ženu upozornila její rodina, když nedorazila k příteli, nevrátila se domů a do večera se nikomu neozvala. Po 20. hodině ohlásil jeden z příbuzných nález jízdního kola na polní cestě. Zhruba 500 metrů od něj policisté objevili tělo bez známek života. Že došlo k trestnému činu, bylo zřejmé už po prvotním ohledání.

Zadržen do 36 hodin po zločinu

Do pátrání po nebezpečném pachateli se loni v dubnu zapojilo pět desítek kriminalistů, přes šedesát policistů odboru pořádkové služby i kynologové se služebními psy, tým posílili také specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertíz z Frýdku-Místku.

V okolí tragédie bylo postupně nalezeno několik smrtících nástrojů.

Podezřelého se vyšetřovatelům podařilo vypátrat a zadržet do 36 hodin, přestože neměl stálou adresu a pohyboval se různě po Olomouci i jejím okolí. Na rozsudek čekal ve vazbě.

Stupňující se agrese a sadismus

Podle znalců z oboru psychologie, psychiatrie a sexuologie má Basler sklon k agresivitě, která se stupňuje.

Trpí sexuální deviací, konkrétně agresivním sadismem. Za obdobné činy byl odsouzen již v minulosti, naposledy si odpykal trest za brutální napadení a znásilnění mladé ženy na okraji Olomouce. Vězení opustil loni v lednu.

František Berger, s přispěním ČTK