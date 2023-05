Soud dal Dahgrenovi doživotíZdroj: Deník/Ludmila Korešová

Poprvé před soudem stanul Dahlgren na konci června 2016. Své sestřenici zasadil sedmnáct ran kuchyňským nožem. „Její manžel měl bodných ran devětadvacet. Sedmnácti ranami ubodal také jejich syna. Jeho bratra pravděpodobně napadl kamenem, poté nožem,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Ludmila Doležalová.

O pár týdnů později, 20. července, dostal Američan u Krajského soudu v Brně doživotí. Roli v rozhodování podle předsedy soudního senátu Michala Zámečníka hrálo to, že oběti usmrtil zvlášť surovým způsobem a zabil více lidí. „Kvůli své emoční nestabilitě a impulzivitě by mohl Dahlgren v podstatě kdykoliv trestnou činnost opakovat. Jeho pobyt na svobodě by byl nebezpečný pro celou společnost,“ sdělil Zámečník.

Doživotí o sedm měsíců později potvrdil i olomoucký Vrchní soud.