V pondělí zavraždil ženu (44) v Dolním Dvořišti, v pátek už si vyslechl obvinění. Muže s bohatou trestní minulostí policie dopadla na Kaplicku na jihu Čech ve středu, od té doby je za mřížemi. Policisté ale v souvislosti s vraždou stále hledají mobil, peněženku nebo klíče a prosí o pomoc veřejnost.

V Dolním Dvořišti na náměstí došlo k vraždě. | Video: Pavel Vilímek

Detaily v pátek přiblížila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. „Ukázalo se, že jihočeská mordparta patří mezi ty nejlepší v republice. Kriminalistům se podařilo případ násilného trestného činu objasnit ve velmi krátkém čase.“

Už ho mají. Muže hledaného v souvislosti s vraždou ve Dvořišti vypátrala policie

Kriminalisté od pondělního odpoledne, kdy zavražděnou našel její známý, zajistili řadu stop a také získali cenná svědectví. „V úterý přijali policisté oznámení o spáchání majetkové trestné činnosti a žhářství nedaleko místa činu,“ přiblížila mluvčí s tím, že kriminalisté možnou spojitost těchto případů s vraždou nevyloučili. „Zároveň potřebovali získat svědectví důležitého svědka. Proto byla opakovaně vyhlášena rozsáhlá pátrací akce v okolí Dolního Dvořiště, do které bylo zapojeno více než 40 osob: policisté z obvodních oddělení Lipno nad Vltavou a Kaplice, z dopravního inspektorátu v Českém Krumlově, z pohotovostního a eskortního oddělení, ze zásahové jednotky, policejní psovodi, kriminalisté, policisté letecké služby s vrtulníkem a také strážníci městské policie Kaplice a Dolní Dvořiště.“

Pátrací akce pokračovala až do středy, kdy se jihočeské zásahové jednotce podařilo krátce před polednem onoho svědka vypátrat. „Na základě skvěle odvedené práce zjistili, že skutek má na svědomí muž (39 let) z Českokrumlovska. Jak se vyšetřováním prokázalo, měl tento muž skutečně na svědomí rovněž vloupání do třech rekreačních objektů a také založení dvou požárů v lese na Českokrumlovsku,“ potvrdila Štěpánka Schwarzová. „Hypotézy kriminalistů, kdy spojovali tyto skutky s násilným trestným činem, tak byly naprosto správné. Ve čtvrtek pachatele obvinili ze spáchání zločinu vraždy, kterou spáchal s úmyslem získat pro sebe nebo jiného majetkový prospěch.“

Policie prosí o spolupráci možné svědky

V případě, že pachateli bude vina prokázáno, mu hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. „V pátek také kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby,“ doplnila mluvčí. „Kriminalisté na případu nadále intenzivně pracují a žádají o spolupráci širokou veřejnost, konkrétně osoby, které se pohybují v okolí obcí Dolní Dvořiště, Rybník, Trojany, Bujanov, Kaplice, Nažidla, Všemyslice a dále směrem na Kaplici. Může se jednat o místní obyvatele, chataře, houbaře či turisty, kteří by při svých cestách mohli nalézt pro kriminalisty důležité předměty - konkrétně se jedná o mobilní telefon, pánské oblečení, dámskou peněženku a klíče. Pokud byste výše zmíněné věci objevili, kontaktujte, prosím, policisty na lince 158.“