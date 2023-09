Diana. Tak se jmenovala oběť pondělní vraždy v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Před klubem Pamela, který má podle toho, jak vypadá, svou slávu už pěkných pár let za sebou, ji měl podle informací Deníku najít její přítel svázanou a uškrcenou. Policie po pachateli stále pátrá, ve středu zveřejnila snímek a jméno svědka, kterého v souvislosti se zločinem hledá.

Pension Club Pamela v Dolním Dvořišti, kde došlo v pondělí 11. září 2023 k vraždě. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Spekulace veřejnosti, že policie ví, kdo ženu zabil, a že je mu v patách, policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová nepotvrdila. Ani to, že by ho hledali vrtulníkem. Uvedla ale, že v terénu jsou desítky policistů, kteří po pachateli pátrají, a že policie stále prověřuje několik verzí.

„V souvislosti se zločinem v Dolním Dvořišti kriminalisté potřebují vyslechnout důležitého svědka Aleše Šafru. Informace k jeho pohybu volejte na linku 158. Na Kaplicku nadále pokračují další policejní opatření v souvislosti se zmiňovaným zločinem,“ uvedla policie na twitteru ve středu dopoledne.

Podle místních byla obětí žena, která se prala s osudem. Diana se měla živit jako prostitutka, svou roli ve zločinu patrně sehrála také závislost na drogách, pachatelem je údajně narkoman.

„To víte, tady je to těžké… máme tu casina, několik nevěstinců, jezdí sem za tzv. zábavou spousta Rakušáků. Já doufám, že toho, kdo jí to udělal, brzy chytnou, protože jestli to byl feťák a běhá po svobodě, tak ten se nebude štítit už ničeho,“ svěřila se se svými obavami jedna z obyvatelek Dolního Dvořiště.

„A i když to tu teď je o dost lepší, než to bývalo dřív, pokud jde třeba o prostitutky a pasáky, zrovna teď se tu moc bezpečně necítím. Snad ho brzy chytnou.“

K vraždě došlo v Clubu Pamela na dolnodvořišťském náměstíZdroj: Deník/Zuzana Gabajová