Prostitutka nebo tzv. bordelmamá, provozovatelka nevěstince, se měla stát v Dolním Dvořišti podle informací Deníku obětí vraždy. K činu došlo v pondělí 11. září odpoledne v penzionu na náměstí a policie ho vyšetřuje jako podezřelé úmrtí.

V Dolním Dvořišti na náměstí došlo k vraždě. | Video: Pavel Vilímek

Policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová doplnila, že detaily k případu, kdy ženu na pokoji našel bez známek života její známý, sdělí Policie ČR během úterního dne po pitvě zesnulé osoby.

Podle informací z místa by mělo jít o Pension Club Pamela pod služebnou Obecní policie ve spodní části náměstí.

Dolní Dvořiště se stalo dějištěm vraždy také v roce 2021, kdy tragicky skončil konflikt mezi partnery. Mezi 13. a 14. říjnem tam někdy v době od 19 hodin večer do 15.10 druhého dne, po slovní rozepři, napadl muž (37) svou družku, uchopil ji za krk a rdousil, než ztratila vědomí.

Vrah z Dolního Dvořiště dostal 13 let. Přítelkyni škrtil a pak utopil ve vaně

Podle slov žalobce Richarda Císaře u soudu, který se konal další rok v červenci, muž jednal se záměrem svou přítelkyni usmrtit. „Klečel na ní a zmáčkl ji krk, potom, co upadla do bezvědomí, jí ponořil hlavu do napuštěné vany s vodou. Bez pochyby spáchal skutek, pro který je stíhán, výsledky vyšetřování i opatřené důkazy to dostatečně dokazují,“ popsal. Pachatel tehdy přistoupil na dohodu o vině a trestu, dostal nepodmíněný trest 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a souhlasil také s náhradou škody ve výši něco málo přes 4 miliony.