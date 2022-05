„V uplynulých dnech vrchní komisař zahájil trestní stíhání dvacetiletého muže jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, kterého se dopustil 11. května v Jablonci nad Nisou. Svému 39letému otci způsobil nožem bodné zranění, kterému následně v liberecké nemocnici podlehl,“ potvrdila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

„Byl to tyran“

Mezi lidmi se mezitím objevují spekulace, jak se záležitost odehrála. Podle některých místních, kteří tvrdí, že jsou v blízkém kontaktu s rodinou, byl syn častým terčem verbálních útoků svého otce. Poslední kapkou mělo být údajně to, že se otec sexuálně stýkal s přítelkyní svého syna. „Jeho otec byl narkoman a týral ho tak, že byste to nechápali. Ten den byl tak sjetý, že vlastní syn před ním utíkal. A byla to sebeobrana. Jeho otec se naproti němu rozeběhl a nabodl se sám. Klučina volal záchranku a policii,“ vysvětlovala na sociální síti rodinná přítelkyně.

Lokalita, kde k incidentu došlo, je nejproblémovější částí města. I byty jsou tu výrazně levnější než v jiných čtvrtích. Ale odpoledne je tu klid. Mezi panelovými domy se procházejí lidé se psy, přicházejí domů z práce či ze školy. „Dříve to tady nebylo tak zlé, byl tady klid a krásné prostředí. Jenže pak se sem začaly sestěhovávat zvláštní existence,“ popsala žena středního věku. „Pod schody nám ještě před několika týdny přebýval bezdomovec, byl tady strašný bordel, normálně tu i močil,“ popsala redaktorovi Deníku. V přízemí byl nepříjemný odér stále cítit.

Další obyvatelka oslovená na ulici potvrdila, že rodinu, v níž k vraždě došlo, zná. „Jeden problém za druhým, samé hádky, nepořádek. Dcera bydlela v domě, kde tahle rodina žije. Když to řeknu takhle, mnoho sousedů za toho mrtvého netruchlí,“ vylíčila.

K incidentu došlo v noci na středu 11. května. Policisté na místo vyjeli na žádost záchranky. „Na místě jsme našli muže, který utrpěl vážné zranění. Odvezli jsme ho na traumatologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, kde muž zemřel,“ sdělil mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev.

Policie na základě prvotního šetření zjistila, že před jedním z domů se dva muži ve věku 20 a 39 let vzájemně nejprve slovně a poté i fyzicky napadali. „Při tomto incidentu starší muž utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice, kde následně zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Dvacetiletého muže policisté zadrželi,“ doplnila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Podle neoficiálních informací nemusel muž zemřít na následky zranění, ale na infarkt.

Policie prověřuje další noční násilí

V noci ze soboty na neděli se krátce po 23. hodině v ulici Pražská stal další násilný incident v Jablonci. Zdejší policisté už prověřují možné spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. „Vzhledem k tomu, že jedním z účastníků je osoba mladistvá, nebudeme v tuto chvíli poskytovat k případu bližší informace,“ doplnila Sochorová.

Část Jablonce zahrnující úsek Liberecké ulice a ulice Na Vršku je v posledních letech nechvalně proslulá incidenty s bezdomovci, narkomany a dalšími sociálně nepřizpůsobivými obyvateli. Magistrát plánuje svolat velké setkání obyvatel sídliště s úředníky, policisty a pracovníky sociálních služeb. Na něm by se měly najít způsoby, jak sídliště oživit. Se setkáním se čekalo na jarní měsíce.