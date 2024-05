„Obžalovaná v opilosti a rozčílení hodila s kojencem o zeď, teprve poté dítě dopadlo do postýlky. Příčinou smrti byla prasklá lebka a krvácení do mozku,“ konstatoval Adam ve čtvrtek před Krajským soudem v Brně.

„Po prostudování především znaleckých posudků jsem se rozhodl změnit původní právní kvalifikaci a nově obviněnou zažalovat ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na dítěti mladším patnácti let,“ shrnul tehdy žalobce Adam.

Ilona J. přišla k soudu v doprovodu svých blízkých a svého obhájce Aleše Čápa z Jihlavy. Původně měla jinou advokátku. Hned na začátku hlavního líčení obžalovaná soudu řekla, že svého nevlastního vnuka rozhodně nechtěla zabít a o zeď s ním v žádném případě nehodila.

„Starala jsem se o něj, jak jsem mohla. Jeho matka ho zanedbávala. Žili v hrozných podmínkách. Nabídla jsem se, že se o něj můžu starat. Vždyť jsem byla u porodu a přestřihávala mu pupeční šňůru. Nikdy bych mu neublížila,“ řekla soudu žena za ustavičného pláče.

Podle ní se to stalo tak, že v době, kdy se o dítěte starala, měla ho v takzvaném vajíčku. „Chlapec plakal, byl nevyspalý a nevrlý. Pořád strašně brečel. Už jsem nevěděla, co s ním. Přebalila jsem ho, vykoupala a nakrmila. Přesto pořád plakal. Chtěla jsem ho vzít z toho vajíčka, ale nějak se stalo, že mi z něj vypadl a letěl až na futra. Nevím, jak se to mohlo stát, mám špatné ruce i nohy,“ vypověděla žena u soudu. Na otázku soudu, zda s ním hodila o zeď, řekla, že v žádném případě.

Jenže soud obžalované přečetl její výpověď po zadržení na policii. Tam uváděla, že s dítětem hodila o zeď takovou silou, jako když se hází míčem. „Nevím, proč jsem to tenkrát říkala. Nebyla to pravda,“ hájila se obžalovaná.

Když na chlapečkovi viděla, že mu není dobře, zavolala na záchrannou službu. Soud nechal přehrát i záznam telefonického rozhovoru obžalované s dispečinkem záchranky. Z něho je patrné, že se na rady operátora snažila chlapečka přimět k tomu, aby začal znovu dýchat.

„Zvrací mléko a dýchá velmi málo,“ řekla operátorovi obžalovaná. Ten se neustále snažil zjistit, zda dítě dýchá, jakou má barvu, a v jakém stavu jsou jeho dýchací cesty. Mezitím na místo přijeli záchranáři. Ti se snažili dítě asi padesát minut oživovat.

Vražda pětiměsíčního chlapečka v Jihlavě. Pachatelku nechal soud na svobodě

„Myslím si, že dítě už muselo být mrtvé asi tak dvacet minut před našim příjezdem,“ četla předsedkyně senátu výpověď jednoho ze záchranářů. Jak z dalších výpovědí vyplynulo, lékaři si všimli, že z dechu obžalované byl cítit alkohol.

Nikomu z lékařů neřekla, že jí měl chlapeček předtím spadnout na zem. Lékařům ale neušly hematomy na hlavičce dítěte a dokonce pohmatem zjistili, že má dítě na temeni prasklou lebku. Proto na místo ihned zavolali policii.

„Paní byla trochu divná, zajímala se spíš o to, kde má své kočky, aby jí neutekly. Možná to bylo tím alkoholem a tím, že nebyla matka dítěte,“ přečetla z výpovědi dalších svědků předsedkyně senátu Dita Řepková. Matka chlapečka byla tou dobou mimo město.

Soud během prvního hlavního líčení přečetl výpověď i bývalého přítele obžalované. Ten jejich vztah popisoval jako klasickou Itálii. Když se obžalovaná opila a nebylo po jejím, tak se podle něj vždy pohádala. „Stalo se i to, že když ji naštvaly její kočky, tak s nimi házela o zeď a říkala tomu lítací den,“ řekl do policejního protokolu bývalý přítel.

V den tragické události spolu byli v restauraci. „Seděli jsme na zahrádce. Každý jsme mohli mít asi tak pět piv,“ vypověděl přítel. Obžalovaná na to reagovala slovy, že to s kočkami není pravda, a ten den vypila jen dvě a půl piva. „Chce se mi tím pomstít,“ vysvětlovala to obžalovaná.

Státní zástupce požaduje pro obžalovanou šestnáctiletý trest. Jakou strategii zvolí obhajoba, není zatím jasné. Obhájce navrhuje vyslechnout další svědky a soudní znalce.

Hlavní líčení soud odročil na dva dny na druhou polovinu června. Předsedkyně senátu strany upozornila, že by si měly nachystat závěrečné řeči.