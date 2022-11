Matkovrah jde do vazby. Přijdu brzo za tebou, řekl po přiznání u soudu

Okresní soud v Teplicích poslal do vazby 30letého muže obviněného z vraždy vlastní matky, k níž došlo v neděli 20. listopadu ve Bžanech. Podle soudu totiž panují obavy, že by mohl páchat další trestnou činnost nebo by mohl zmizet do zahraničí a utéct tak před vysokým trestem, který mu hrozí. Navíc jak vyplynulo z vazebního zasedání, na svobodě by si mohl něco udělat. Hrozí mu až 18 let vězení.

Muž obviněný z vraždy své matky u soudu v Teplicích. | Foto: Deník/Petr Málek