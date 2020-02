Mladou ženu, která vloni v červenci v rodinném domě na Orlickoústecku ubila sekerou svou matku, poslal dnes soud za vraždu na 15 let do vězení. Podle předsedkyně senátu Anny Sobotkové jednala s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem. Rozsudek není pravomocný, obhájce si ponechal lhůtu na podání odvolání.

Obžalovaná u soudu v Pardubicích | Video: DENÍK/Lada Součková

Žena matku podle obžaloby ubila loni 22. července po hádce. Třináctkrát ji udeřila do hlavy a dvakrát ji sekla do rukou. Osmašedesátiletá žena po útoku žila, dcera si pak došla do dřevníku pro provaz a uškrtila ji. Matce vzala 400 korun a platební kartu, z níž vybírala peníze pro vlastní potřebu. Po činu se skrývala doma od pondělí do soboty, pak dva dny cestovala, než ji zadržela policie.