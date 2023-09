Vrah i oběť se dobře znali. Byli přátelé, silně věřící, oba hráli v kostelech na varhany. V osudný den 30. listopadu 2022 šel Josef do svatostánku v Bašce. Tam jej rafinovaným způsobem vylákal Jaroslav F., který s ním komunikoval prostřednictvím SMS zpráv z cizího mobilního telefonu.

Vystupoval jako opravář varhan. Na odpoledne si domluvili schůzku v kostele. Obžalovaný se na hrůzný čin připravoval. Přijel autem, měl s sebou nůž a rukavice. Jak později uvedl, inspirovat se nechal detektivním seriálem, kde pachatelé používali rukavice kvůli otiskům.

Hrůza v Bašce. Vražda osmnáctiletého mladíka místní zdrtila, vesnicí kolují fámy

Se vstupem do kostela Jaroslav F. chvíli otálel. Vešel do něj ve 14:31, když si byl jistý, že Josef je uvnitř. Zamířil na kůr, kde narazil na překvapeného kamaráda čekajícího opraváře varhan. Jaroslav F. ho bez varování prudce bodl do hrudi. Přítel se snažil utéct, záhy však padl na podlahu.

Obžalovaný mu zasadil dalších deset ran do zad a krku. Pak mu vzal mobilní telefon, aby vše vypadalo jako loupežná vražda. Ve 14:39 kostel opustil. Telefonu i nože se později zbavil. Tělo varhaníka našli lidé až druhý den.

Nedlouho po činu byl Jaroslav F. zadržen. K vraždě se přiznal, ukázal i místo, kde odhodil nůž a telefon.

Uzavření dohody

Se státním zástupcem nakonec uzavřel dohodu o vině a trestu. Původně mu hrozilo patnáct až dvacet let žaláře. Se žalobcem se domluvili na trestu ve výši patnáct a půl roku. Krajský soud tuto dohodu ve středu schválil. Obžalovaný musí pozůstalým uhradit více než osm milionů korun. Verdikt je pravomocný.

Pietní místo k uctění památky oběti násilného trestného činu v Bašce na Frýdecko-Místecku, 2. prosince 2022, BaškaZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Podle místních byl Josef klidný a pohodový mladík. Byl z nábožensky i hudebně založené rodiny. Studoval strojařinu. Měl před maturitou, po které chtěl jít na vysokou školu a stát se pedagogem jako jeho otec. S Jaroslavem F. se znali delší dobu. Netušil, že k němu kamarád něco cítí.

„Došlo u něj k určité formě zamilovanosti, která však nebyla ze strany poškozeného opětována,“ konstatoval předseda senátu.

Vražda v kostele šokovala obyvatele Bašky. V obci se rozezněly zvony

Jaroslav F. se nakonec rozhodl situaci vyřešit tím nejhorším způsobem. Znalci konstatovali, že má nevyváženou osobnostní strukturu. Zjistili u něj podprůměrný intelekt, Částečně u něho došlo k narušení ovládacích schopností. To však nemělo vliv na jeho právní zodpovědnost za to, co udělal.