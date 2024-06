Tragická událost, která se odehrála v pátek v Klatovech, zasáhla mnohé obyvatele města. „Byl to skvělý člověk,“ vzpomínají sousedé na muže, který zemřel násilnou smrtí v bytě, jenž vyhořel. Zemřelému přitom ve stejný den shořela i chata.

Požár v bytovém domě v Klatovech | Foto: Deník/Daniela Loudová

Vražda, sebevražda a dva požáry. To jsou tragické události, ke kterým došlo na Klatovsku během jediného dopoledne - v pátek 14. června.

Na páteční ráno jen tak nezapomenou hlavně obyvatelé bytového domu v Suvorovově ulici, kde v půl páté vypukl v jednom z bytů požár. V něm bylo nalezeno ohořelé tělo majitele, který zemřel násilnou smrtí. Muži přitom ráno shořela i chata v Hnačově.

Vražda a sebevražda v Klatovech: Muže našli ve vyhořelém bytě, žena se oběsila

„Probudila mě rána a pak jsem cítil benzín. Podíval jsem se z okna a viděl už z bytu černý dým. Vzbudil jsem rychle manželku, zavolal 112 a běželi jsme z bytu. Na chodbě už byli další lidé, bouchali jsme na další byty, aby je sousedé opustili, že v domě hoří,“ popsal jeden ze sousedů zavražděného, který se s ním dobře znal. „Bydlel tady nějakých čtyřicet let. Byl to kamarád, hráli jsme spolu tenis. Nevím vůbec, co se mohlo stát.“

Požár v bytovém domě v KlatovechZdroj: Deník/Daniela Loudová

Tragédii nemohou pochopit ani sousedé z chatové osady na Hnačově, kde v pátek ráno shořela opečovávaná chata. „On se tady o vše staral. Pečoval si o vše. Divili jsme se, že poslední dobou sem moc nejezdil a měl už vysokou trávu. Manželé měli mezi sebou spory, žena mu několikrát vyhrožovala, je hrozné, co se stalo,“ řekla jedna ze sousedek.

Manželka spáchala sebevraždu

Po manželce a jejich vozu bylo po požárech a nálezu ohořelého těla vyhlášeno pátrání, následně byl nedaleko Klatov nalezen vůz a opodál žena bez známek života. Podle informací Deníku se oběsila.

„Při pátrací akci bylo v půl jedenácté dopoledne hledané vozidlo nalezeno. Několik metrů od vozidla pak byla bez známek života nalezená i hledaná žena. S největší pravděpodobností se jednalo o vraždu a následnou sebevraždu. Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, na případu dále pracují. Právní kvalifikace může být doplněna i o další trestné činy,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová.