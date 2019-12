/FOTOGALERIE/ Policisté objasnili vraždu novorozeněte, jehož tělíčko bylo nalezeno počátkem července v Karviné. Hrůzný nález tehdy objevil v Holubově ulici v popelnici u zadní části areálu tamní školy muž bez domova.

K hrůznému nálezu mrtvého novorozence v popelnici došlo v Karviné-Novém Městě v Holubově ulici. | Foto: Deník / Richard Kutěj

Po pěti měsících policisté v úterý oznámili, že případ vyřešili. Zadrželi jedenatřicetiletou matku dítěte, která dceru po usmrcení zabalila do oblečení a hodila do kontejneru. Soud ji poslal do vazby. Hrozí jí až dvacet let vězení, v úvahu přichází i výjimečný trest.