Eva chystala vraždu manžela. Odsouzenou "květinářku" hledá policie i v Česku

Slovenská policie vyhlásila mezinárodní pátrání po Evě Zámečníkové, na Slovensku přezdívané "květinářka". Mohla by se skrývat v Česku, kde má trvalý pobyt. Policie po ní začala pátrat poté, co ji slovenský Nejvyšší soud uznal vinnou za přípravu vraždy jejího manžela a poslal na osm let za mříže.

Slovenská policie hledá Evu Zámečníkovou. Mohla by skrývat v Česku | Foto: Policie SR, ČTK