Vražda souvisí s domem na Moskevské ulici v karlovarských Tuhnicích a také s blízkým tuhnickým lesem. Tam krajští kriminalisté během čtvrtka prováděli vyšetřování. Policejní páskou zamezili vstupu do sklepního bytu, policejní páska se objevila i v lese. Ještě v pátek 27. října ráno byl Sokolovák R. Ř. v databázi pohřešovaných osob. Z ní byl během pátečního dopoledne už ale vymazán. Znamená to tedy, že informace už nejsou aktuální a pátrání po něm bylo ukončeno. Policejní mluvčí Jakub Kopřiva nechtěl pohřešování ale komentovat. „Bližší informace k vydanému prohlášení na twitteru poskytneme během následujících dnů,“ uvedl pouze.

Vražda v Karlových Varech, obětí má být mladý muž

Jak se redakci Deníku podařilo zjistit, policisté se v případě pátrání po pohřešovaném nejdříve soustředili na Ašsko. Během čtvrtka ale najeli kriminalisté do Moskevské ulice v Karlových Varech. „Byl jich tu plný dům. Ptali se nás na dva muže, ukazovali nám jejich fotografie. Ano, to je ten muž, kterého mi policisté ukazovali na fotce,“ reagovala žena, která bydlí v inkriminovaném domě, poté, co jí redaktoři ukázali fotografii pohřešovaného mladého muže ze Sokolovska. „Ten tu ale nebydlel. V tom bytě, který policisté zapáskovali, bydlí takový menší, zavalitější pán. Toho druhého jsem tu nikdy neviděla. Ten muž, který tady bydlí, je mladší, bezproblémový člověk. To jsou věci. Bydlíme tu takových let a teď taková hrůza,“ dodala žena.

Kriminalisté pročesávali i nedaleký les. „Přijelo sem několik aut. Byli tady i policisté v bílých ochranných oblecích. Fakt to bylo velké,“ prozradil redakci muž, který bydlí pod lesem. To, že kriminalisté les pročesávali, dokazuje stržená policejní páska na lavičce poblíž lesní cesty.

V pátek odpoledne pak kriminalisté uvedli, že ve věci zahájili trestní stíhání zadrženého šestadvacetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si muž počká v policejní cele. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let.

Je to jen měsíc, co došlo na Karlovarsku, tentokrát v Dalovicích, bývalé součásti Karlových Varů, k vraždě pošťačky. 25. září ji zastřelil její bývalý partner, který ji dlouhé měsíce terorizoval a vyhrožoval. Žena to oznámila na policii, ta případ předala na karlovarský magistrát jako přestupek. „Ačkoliv sama poškozená dvaačtyřicetiletá žena nerozporovala výsledky původního šetření, tak ale naším zájmem je vyvrátit jakékoliv spekulace a proto necháváme prověřit postup policistů oddělením vnitřní kontroly,“ uvedl začátkem října mluvčí Kopřiva. Případ tak není ještě u konce.