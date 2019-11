Podle obžaloby Daniel M. čin dopředu plánoval. V den osmnáctých narozenin mladé dívky, 27. května, odešel ze školy s důvodem, že ho bolí hlava. Odjel však vlakem do Zdemyslic, kde Tereza bydlela. Tam na ni dvě hodiny čekal na nádraží, až přijede ze školy, a poté ji sledoval až domu.

"Vzal jsem si raději dva nože, kdybych jeden ztratil. Strčil jsem si je za opasek. Když jsem vešel do domu, Tereza na mě začala křičet, ať jdu pryč," uvedl dnes před soudem Daniel M. Dívka se poté otočila k obžalovanému zády, ten ji chytil do tzv. kravaty a svalil na zem. Nožem ji pak zasadil čtyři bodné rány do hrudníku. Na následky poranění mladá žena zemřela.

K činu se mladík, který trpí depresemi a několikrát se pokusil o sebevraždu, odhodlal týden před vraždou. Jak dnes u soudu uvedl, důvodem byla skutečnost, že jej Tereza odstřihla ze života a našla si nového přítele, s čímž se Daniel M. nehodlal smířit.

Rodina zavražděné požaduje náhradu nemajetkové újmy v celkové výši pět milionů korun a dále 22 tisíc za pohřeb.