Nájemná vražda: Pávek podal dovolání, Štěpnička chce odškodné i za mafiána

Je to už půlroku, co nastoupil do výkonu trestu jediný pravomocně odsouzený z trojice původně obžalovaných ve 12 let staré vraždě karlovarského vyhazovače Antonína S. Petr Pávek. Ten se stále se svým právníkem Vlastimilem Němcem snaží českou justici přesvědčit, že hrůzný čin v říjnu 2011 nespáchal.

Trojice obžalovaných Jan Teleki (bílá košile), Petr Pávek (světle modrá košile) a Jan Štěpnička před vynesením rozsudku. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Už předchozí pokus, a to odvolání k Vrchnímu soudu, jim ale nevyšel. Nyní využili možnosti dovolání k Nejvyššímu soudu, termín na to měli do poloviny ledna. „Dovolání jsme podali. Zpráva k tomu je poměrně rozsáhlá, napsal jsem 33 stránek. Popsal jsem v ní i opominuté důkazní prostředky,“ říká Pávkův advokát, který vysvětluje, že k dokumentu se musí nejdříve vyjádřit Nejvyšší státní zastupitelství. „Předpokládám, že v dubnu by mohl Nejvyšší soud bez veřejného zasedání rozhodnout,“ odhaduje Němec, pro něhož toto dovolání k Nejvyššímu soudu není první v jeho právnické kariéře. Pět dětí skončilo v karlovarské nemocnici, snědly gumové medvídky s HHC Němec potvrdil informace Deníku z loňského listopadu, že protistrana, tedy státní zastupitelství, dovolání nakonec skutečně nepodala. Znamená to tedy, že dvojici dalších původně stíhaných, a to údajnému objednavateli vraždy Janu Štěpničkovi a Janu Telekimu, jenž měl Pávkovi s vraždou pomáhat, které Krajský soud v Plzni začátkem loňského července osvobodil, už vězení nehrozí. „Je to paradox, protože můj klient byl odsouzen jako nájemný vrah, ale objednavatele stále neznáme,“ komentuje proces Němec a dodává: „Mám nové důkazy, ozvali se mi například noví svědci, kteří nejsou z okruhu kolem mého klienta. Jde o lidi, kteří bydlí v okolí servisu v Doubí, kde mělo k vraždě dojít, a kteří potvrzují, že vrata v areálu se neopravovala na podzim 2011, ale už v létě, tedy před vraždou.“ Jáchymov čeká další referendum. Hraje se o apartmány v Bratrství a velké peníze Důkazy o tom, že v servisu u Pávka pod Zámečkem v Doubí byl vyhazovač nejdříve zastřelen, jeho tělo pachatelé pak zabalili, naložili do auta a v lese u Hlinek zapálili, totiž chybějí. U soudu se proto hodně řešilo, kdy došlo k výměně části vrat. Podle obžaloby se opravovala proto, že jimi prošly střely. Trojici mužů, kteří mají blízko ke karlovarské galerce, zatklo policejní komando v lednu 2022. Rok a půl čekali ve vazbě na verdikt soudu. Telekiho právník Jan Horych zatím nechtěl příliš komentovat, zda jeho klient bude žádat po státu náhradu škody za dobu strávenou ve vazbě. „Zřejmě mu tento postup ale doporučím,“ reaguje Telekiho advokát. Starou vodárnu čeká změna. Chystá se částečná demolice, skatepark i hudební klub Právník Štěpničky Rostislav Sochor Deníku potvrdil, že už tyto kroky připravují. „Obrátíme se na ministerstvo spravedlnosti ohledně úhrady nároku v rámci nemajetkové újmy, která plyne z vazebního stíhání mého klienta. Ten nemohl nejen šestnáct měsíců vidět čerstvě narozené dítě, ale kvůli tomuto případu se mu zhoršila i pověst, když byl nazván mafiánem. Pak budeme požadovat i úhradu nemajetkovou újmy, která se týká právního zastoupení,“ dodává právník Sochor s tím, že jakou částku bude Štěpnička po státu požadovat, ještě nevyčíslili.

