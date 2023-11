Krajské státní zastupitelství v Plzni i trojice obžalovaných v kauze dvanáct let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S. obdržely před několika dny usnesení Vrchního soudu v Praze. Na základě něho byl nakonec pravomocně z vraždy letos v říjnu odsouzen jediný Petr Pávek, zatímco údajný objednavatel Jan Štěpnička a Jan Teleki, který měl Pávkovi asistovat, soud obžaloby zprostil. Vrchní soud tak potvrdil už dřívější verdikt Krajského soudu v Plzni a poslal Pávka na 17 let do vězení s nejvyšší ostrahou.