V den, kdy byl Antonín zavražděn, také houbařil. To ale podle vyslechnutých svědků Jaroslava P. a Martina P. kolem Kostelní Břízy u Březové na Sokolovsku. Právě ale Jan S. ve své první výpovědi krátce po činu, tedy v době, kdy si ještě konkrétně mohl pamatovat čas, ale uvedl, že mu Tonda 2. října volal kolem 15. hodiny, že byl s Martinem P. na houbách a chlubil se, kolik toho našel. „Vůbec nic takového jsem neříkal, že by mi Tonda v tuto dobu volal. Mluvil jsem s ním až večer, zda s ním nepůjdu na večeři do Hor,“ reagoval nyní po téměř třinácti letech Jan S. na dotazy Deníku. „Ano, s Tondou jsme jezdili na motorkách i kolem Hlinek. Jezdívali jsme až na Bochovsko,“ pokračoval kamarád zavražděného.

Zdroj: Kopecká Jana

Ačkoliv Jaroslav P. a Martin P. tvrdí, že se u Březové zdrželi až do pozdních odpoledních hodin, v případu vypovídala jedna svědkyně, ošetřovatelka skotu z Hlinek. Ta říká, že v neděli 2. října kolem 15.30 viděla pár metrů od místa nálezu ohořelého těla skupinu čtyř mužů, z nichž jednoho následně na policii podle fotografie identifikovala jako zavražděného. Jenomže soudkyně Krajského soudu v Plzni Helena Przybylová jejím slovům nakonec neuvěřila právě pro to, že vyhazovač se měl v tu dobu vyskytovat na jiném místě v Karlovarském kraji. Svědkyně ovšem trvá na tom, že se splést nemohla. „Sama jsem nechtěla mít s tímto případem nic společného. Sama jsem měla nakonec problémy, když mě po sestavení identikitů naháněli po Hlinkách policisté, kteří mě chtěli odvézt. Proč bych si něco takového vymýšlela, když nikoho z lidí, kteří se kolem tohoto případu objevují, tedy ani oběť, neznám?“ povzdychla si žena, kterou redakce následně kontaktovala a která ani nevěděla, jak kauza nakonec dopadla a že jí soudkyně uznala za nevěrohodnou. Aniž by jí redaktoři naváděli, sama popsala postavu zavražděného. „Byl to hodně velký chlap,“ uvedla. Antonín S. měl téměř dva metry a v říjnu 2011 mohl vážit i více než 150 kilogramů.

Za vraždu páru kvůli vile v Praze si Fiala odpyká 25 let, potvrdil ústavní soud

Ošetřovatelka skotu není přitom jediná, která 2. října viděla v okolí Hlinek lidi, kteří se místním tak nějak vryli do paměti. Tato žena zaregistrovala stejnou skupinu mužů, v níž ale nebyl zavražděný, týden před tím na téměř stejném místě, jen na opačné straně silnice vedoucí z Hlinek do Bochova. A není jediná, koho policie následně nekonfrontovala s fotografiemi. Další svědkyně měla totiž uvést, že 2. října kolem 21. hodiny obsluhovala v místní večerce ve Stanovicích dva neznámé muže, zřejmě Rusy nebo Ukrajince. Informaci o tom ale poskytl tenkrát policii jen její někdejší zaměstnavatel, kterému se měla svěřit. „Jaká vražda? Já o ničem nevím. Policie mě kvůli nějaké vraždě vůbec nekontaktovala,“ divila se další svědkyně.

Podivností přibývá i kolem identikitů mužů, které ošetřovatelka skotu sestavovala. Jak už Deník informoval, svědkyně u soudního líčení ze tří sestavených portrétů poznala jen jeden. Na něm měl být podle ní pěkný muž jižanského typu. Na dalším měl být muž, který vypadal jako poďobaný Rus a sama pro sebe ho nazval katem, jenomže toho mezi identikity nenašla a navíc chyběl i třetí portrét. Ten byl byl doplněn dodatečně, ale u soudu jí předložen nebyl. Je na něm muž s podélným obličejem, hodně ostrými rysy a s pokrývkou hlavy, zřejmě kšiltovkou. „Ani ten jsem nedělala. Z těch tří poznávám jen jeden, toho hezouna. Žádný muž, který tam tenkrát stál, neměl něco na hlavě. Na policii jsem byla jen jednou, pak už mě znovu nepředvolala,“ konstatovala žena.

Vražda metanolem v Jihlavě: Soud poslal dceru oběti na osmnáct let do vězení

2. října byl Antonín na večeři v Horách s odsouzeným Pávkem a Janem Telekim, který měl Pávkovi při vraždě asistovat, ale nakonec ho soud omilostnil. Vyhazovač pak přichází domů, kde se převléká do domácího oblečení a dává mobil na nabíječku. Poslední navštívená stránka na internetu ukazuje čas 21.43. Nic z telekomunikačních prostředků, zavražděný měl přitom asi šest mobilních telefonů, nedokazuje, že by se ho někdo pokoušel v tuto dobu kontaktovat. Přesto pak z neznámých důvodů odchází z domu. Svědci ve výpovědích uvádějí, že měl vyhazovač jít ještě ten večer na nějakou Číhanou. „Jan S. mi řekl, že Tonda na té večeři měl říci, že jde s Pavlem večer na číhanou. Já jsem se Jana S. ptal, kdo je Pavel, ale on to nevěděl,“ prohlásil tehdy Michal M.

Svědci se domnívali, že číhanou nazýval vyhazovač místo, které si chtěl takzvaně očíhnout. Antonín nejenže neměl čistý trestní rejstřík, ale hranice měl překračovat dokonce i v kriminálním prostředí - měl vykrádat pěstírny marihuany. Byl znám tím, že pokud šel do akce, záměrně si s sebou telefon nebral.

Shodou okolností je pár kilometrů od Hlinek, kde bylo nakonec nalezeno jeho ohořelé tělo, směrem na Bochov, tedy v místech, které tak dobře znal, osada Číhaná. „Pochybné existence tady? Nene, tady je klid,“ odvětil jeden ze starousedlíků na dotaz redakce.

Bezdomovci chyběla hlava a genitálie. Podezřelý z jeho vraždy je ve vazbě

V místě u Hlinek, kde ošetřovatelka skotu viděla dvakrát stejnou skupinu mužů, se nachází polorozpadlá bývalá továrna. „Ve spisu ale není žádná zpráva o tom, že by zde policie dělala vyšetřování,“ prozradil Deníku zdroj. Jediný, kdo nyní může kauzu komentovat, je Policejní prezidium (PP), jehož zvláštní skupina Tempus v roce 2021 kauzu znovu otevřela. Na dotaz Deníku, zda policisté pátrali i v sousedních objektech nebo jen ve volné přírodě, mluvčí PP Jakub Vinčálek odpověděl: „Bohužel vám nemohu sdělit bližší informace k případu. Mohu jen konstatovat, že kolegové učinili vše nezbytné pro zdárné vyřešení případu.“

„Přijde mi to zkrátka divné. Proč by Petr Pávek šel s Tondou na večeři, pak ho nechal odjet domů a pak si znovu pro něj přijel, aby ho zastřelil u sebe v autoservisu, kde ho mohl kdokoliv vidět, nandaval by pak tak ohromné tělo do auta a vezl ho někam do Hlinek, kde měl být Tonda viděn s jinými muži než s Pávkem? Kdyby ho opravdu zabil, proč by to dělal tak složitě? Jízda z Doubí do Hlinek může navíc trvat tak dvacet minut a cestou máte spoustu příležitostí, spoustu míst v lesích, kde tělo nechat. A je evidentní, že vrahům nešlo o to, aby se tělo nenašlo. Spíše to vypadá, že shořelo na výstrahu,“ uzavřel zdroj, který je s případem dobře obeznámen.