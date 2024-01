„Cílem obžalovaného bylo poškozenou v průběhu soulože usmrtit,“ uvedla při čtení obžaloby státní zástupkyně Lenka Faltusová. Vrabec ale u soudu odmítl, že by chtěl ženu zabít. „Zpanikařil jsem, protože jsem nezavolal záchranku. Nechtěl jsem to udělat naschvál,“ řekl Vrabec u soudu.

Vrabec u soudu popsal, že měl se ženou oboustranně dobrovolný sex, a to dvakrát. Poprvé podle něj bylo všechno normální. Při druhé souloži už ale byla situace jiná. Přiznal, že ženu během soulože přidušoval vlasy a tričkem. Podle něj to bylo kvůli většímu sexuálnímu vzrušení u ženy.

Jenže podle soudních patologů měla žena na krku a bradě taková zranění, která vyžadovala použití rukou, navíc musel vyvinout značnou sílu. To, že nepoužil ruce nakonec obžalovanému soud neuvěřil a poslal ho do vězení na deset let. Kromě toho se musí podrobit ústavnímu sexuologickému léčení. Znalci ho totiž označili za sexuálního sadistu.

„I malé dítě ví, že když někdo někoho škrtí, pak mu může přivodit smrt,“ řekl předseda senátu Jan Šlosar. Podle soudu si ale Vrabec ženu do bytu nepřivedl proto, aby ji zabil. Polehčovalo mu i to, že nebyl v minulosti soudně trestán. Naopak mu v očích soudu přitížilo, jak po činu naložil s tělem oběti.

Rozsudek není pravomocný. Obhajoba se snažila soud přesvědčit, že šlo o usmrcení z nedbalosti, proto se Vrabec na místě odvolal. Lhůtu na případné odvolání si ponechala i státní zástupkyně.

Vrabec u pardubického soudu ještě uvedl, že jeho jednání bylo ovlivněno alkoholem. „Když jsem šel z koupelny, nehýbala se. Pokoušel jsem se o resuscitaci, ale marně,“ popsal dál Vrabec. Když zjistil, že je žena mrtvá, částečně ji oblékl a vynesl ji do parčíku před domem. Tam ji položil na zem blízko odpadkového koše. „Nic lepšího mě nenapadlo,“ komentoval to u soudu Vrabec.

V bytě i domě po sobě uklidil. Pak si šel asi na půl hodiny odpočinout a odjel za matkou na Čáslavsko, kde pomáhal se stěhováním a pohřbíváním psa. Několik hodin po činu si pro něj přišla policie do tamní restaurace. Vrabce policisté obvinili z vraždy a soud ho poslal do vazby.

Soud vyslechl také znalce, kteří ho označili za morálně necitlivého a jeho náprava je do budoucna podle nich nepříznivá.

U pardubického soudu Vrabec také zmínil, že podobné sexuální praktiky prováděl i s jinými ženami v minulosti a nikdy se nic nestalo. Soud přečetl i výpověď ženy, která s Vrabcem dřív chodila. Ta potvrdila, že po ní Vrabec požadoval neobvyklé sexuální praktiky. „Jednou jsme měli v koupelně sex. On mi najednou přes hlavu přehodil ručník a začal mě dusit. Překvapilo mě to a pamatuji si jen to, jak jsem se probrala ve vaně,“ uvedla žena do protokolu. Vrabec se před ženou netajil tím, že mu podobné praktiky dělají dobře a zvyšují sexuální vzrušení.

Požádala ho o cigaretu

Žena, kterou Vrabec zavraždil v Chotěboři na Havlíčkobrodsku, pochází z Olomoucka. Pár měsíců před setkáním s vrahem porodila císařským řezem chlapce. Podle její matky byla dcera problematická už od mládí. V dospělosti se problémy ještě více vyhrotily.

Vrabec se se svou obětí seznámil v osudný den na vlakovém nádraží v Chotěboři. Žena ho požádala o cigaretu a sháněla se po hotelu. Vrabec jí nabídl, že by mohla přespat u něj v bytě. Když žena souhlasila, šli ještě společně nakoupit alkohol a cigarety.

