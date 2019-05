Policisté ho zadrželi v pondělí v místě bydliště, v úterý podají návrh na vzetí do vazby.

Muže podezřelého z vraždy zadržela v pondělí 6. května v časných ranních hodinách v místě jeho bydliště zásahová jednotka.

„Jedná se o dvaadvacetiletého mladíka, který dosud nebyl soudně trestán. Oběť napadl surovým způsobem. Po spáchání trestného činu zakrýval stopy svého jednání. Motiv vraždy a vztahy mezi obviněným a obětí prověřujeme a zjišťujeme další okolnosti případu,“ řekl Radovan Vojta z krajského policejního ředitelství.

Vyšetřování probíhalo nejen v okolí Chudobína, ale i na dalších místech Olomouckého kraje. Odkud pachatel pochází, nechtějí vyšetřovatelé uvádět. Sdělili jen to, že obviněný nežije v okrese Olomouc.

„V úterý jsme podali návrh na jeho vzetí do vazby. Soud mu může uložit trest od 10 do 18 let vězení. Prověřujeme, zda-li v případu hrály roli drogy, je to jedna z vyšetřovacích verzí. Další informace zatím nebudeme podávat, protože by to mohlo vést k maření vyšetřování,“ dodal Radovan Vojta.

Kriminalisté vyjížděli na faru v Chudobíně počátkem minulého týdne. Šestadvacetiletý muž tam byl nalezen mrtvý v pondělí 29. dubna po poledni. Pitva později potvrdila, že zemřel násilnou smrtí. Svoji roli v tragédii pravděpodobně sehrály drogy.

„Byl to nejbližší člověk paní farářky, která je zcela zdrcena. Prožíval těžké období, měl co do činění s drogami. Snažila se mu pomoci, věřila, že s tím skoncuje a dá si svůj život do pořádku. Ubytovala ho tam na přechodnou dobu. Neoficiálně, neměl žádnou nájemní smlouvu. Bohužel byl stále v kontaktu s různými lidmi. Je to tragédie,“ popisoval Deníku dobře informovaný zdroj.

Den po vraždě byl na nádraží v Senici na Hané objeven pohrabáč potřísněný krví, údajně šlo o vražednou zbraň. Svědci přivolali policii, která místo nálezu důkladně prohledala a vyslechla i obyvatele nedalekých domů.

Nic podezřelého neviděli, ale jeden z nich na dřevěnou budovu u nádraží umístil kameru. Ta má hlídat kontejnery od lidí, kteří do nich vhazují nevhodné věci. Fotopast je však umístěna na opačné straně, než jsou koleje, takže pokud vrah v Senici přesedl na jiný vlak a odjel pryč, nezachytila by ho.

V Olomouckém kraji se jedná o první vraždu v letošním roce. Pachateli hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.