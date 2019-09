Zůstává vražedkyně Janáková, která se nechala přejmenovat na Novou, stále ve Vrchlabí? Nebo zvedla kotvy? Podle dvou důvěryhodných zdrojů Deníku se již 12 dní neobjevila v místě, kde bydlela v pronajatém bytě. Vidět není ani kočárek, v němž převáží nedávno narozené dítě.

„Před tím lezli do baráku bulvární novináři, špehovali ji, falešně se vydávali za mediační a probační službu. Normálně se tak legitimovali pod záminkou zjišťování informací. Mediační a probační služba popřela, že by tam někdy někoho posílala. Máme na to svědky,“ uvedl zdroj Deníku.

Ať je či už není ve Vrchlabí, přistěhování vražedkyně do města znamenalo velmi nepříjemný moment. Mezi lidmi se objevuje žena, odsouzená na třicet let za loupežnou vraždu. Další čtyři vraždy navíc plánovala. To signalizuje, jak je nebezpečná a čeho je schopná.

„Bydlet někde musí, ale vnímáme to velmi negativně. Pro nás je to obrovský problém. Lidé, kteří s ní žijí v jednom domě, mají velké obavy. Máme hodně reakcí od lidí ve městě, opravdu se bojí,“ popisuje atmosféru ve Vrchlabí starosta Jan Sobotka.

Janáková (Nová) zamířila po propuštění na svobodu kvůli těhotenství nejprve do Jilemnice. Poté se přesunula do Vrchlabí, kde žije její bývalý manžel a její dítě z prvního manželství.

„Divím se, že náš právní řád umožňuje její propuštění na svobodu. Malér je, že my jako radnice nemáme jak zasáhnout a pomoct lidem v našem městě. Jsme v úzkém kontaktu s policií. Radnice ale situaci nijak řešit neumí. Nicméně jsme v pohotovosti a situaci monitorujeme,“ vysvětluje starosta.

Vražedkyně se pohybuje absolutně bez dohledu, bez jakéhokoliv omezení, nemusí se nikde hlásit. „To je absurdní při vědomí, za co byla odsouzená. Nervozita lidí v domě i městě je znatelná,“ říká Jan Sobotka.

Za dočasné propuštění vražedkyně mohla díra v zákonech. Případ přinutil politiky situaci řešit. Těhotenství odsouzených žen v budoucnu nebude znamenat automatickou propustku z vězení.

CHYSTÁ SE NOVELA

Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, díky které by o dalším osudu těchto žen rozhodoval soud. V ženské věznici ve Světlé nad Sázavou přibude další speciální oddělení pro matky s dětmi. Novela bude nyní předložena Poslanecké sněmovně. O propuštění bude rozhodovat několik faktorů. Hlavním kritériem bude zájem dítěte, osobnost matky, závažnost a okolnosti spáchaného zločinu.

Janáková vyfasovala třicet let za loupežnou vraždu. Další čtyři vraždy neúspěšně plánovala. Původně dostala doživotí.