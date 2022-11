Odborníci na tyto halucinogenní houby a drogovou problematiku se spíše kloní k tomu, že ne. I když stoprocentně se to vyloučit nedá. Přesnou odpověď přinese až soudní pitva.

„Vzhledem k tomu, že lysohlávky u nás užívá poměrně velká komunita lidí, a pokud by způsobovaly něco takového, jistě by podobných neštěstí bylo způsobeno více. Nemyslím si, že to, co se stalo ve Velkých Losinách, bylo způsobeno lysohlávkami,“ reagoval na tragický případ Jan Borovička z České mykologické společnosti.

„Na druhou stranu se to úplně vyloučit nedá,“ dodal.

Podle odborníků na drogovou problematiku lysohlávky takovou reakci nezpůsobují.

„To ale neznamená, že by výjimečně nemohla být spuštěna nějaká psychotická kaskáda, která by se mohla takto projevovat. Za 25 let praxe jsem se však s něčím takovým nesetkal,“ uvedl k případu Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel Společnosti Podané ruce pro Olomoucký a Zlínský kraj.

Pokud by v běsnění mladíka ve Velkých Losinách byly drogy, viděl by to spíše na pervitin nebo podobnou drogu.

„Za mě to spíše byla kombinace kontextu kondice toho člověka, aktuálního duševního zdraví a do toho nějaká látka, klonil bych se k pervitinu. Jsou to ale jen spekulace. To musí přesně zodpovědět soudní pitva,“ zamýšlel se expert ze společnosti, která v Česku pomáhá drogově závislým lidem.

Lysohlávek, které rostou na podzim, začínají být plné lesy. Exempláře nasbírané na Svatém Kopečku tento týden přinesli lidé i do mykologické poradny ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

V Česku je trestným činem držení většího než malého množství lysohlávek či jejich účinných látek. Držení menšího množství je přestupkem. Zakázáno je rovněž jejich pěstování.

Konzumace lysohlávek podle odborníků fyzické zdraví přímo nepoškozuje. Pokud by člověk musel do nemocnice po jejich požití, jednalo by se o špatnou reakci na psychoaktivní účinky nebo o záměnu s houbami jedovatými.

„V tomto případě s čepičatkou jehličnanovou, která obsahuje stejný toxin jako muchomůrka zelená, a je prudce jedovatá. Tyto čepičatky navíc rostou na podobných místech jako lysohlávky,“ upozornil Jan Borovička.

Nemocnice v Olomouckém kraji na urgentních příjmech žádné případy „intoxikace“ lysohlávkami v posledních letech neměly.

Lysohlávky jsou stopkovýtrusné houby a řadí se mezi takzvané pravé halucinogeny, které výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání. Popisovány jsou stavy od euforie přes sluchové i zrakové halucinace po poruchy vnímání prostoru a času. Uživatelé popisují i negativní zkušenost, která se projevila záchvaty panického strachu, úzkostmi či depresemi.

Mladík ve Velkých Losinách se choval jako smyslů zbavený. Zasadil kamarádovi desítky bodných ran do různých částí těla, minimálně padesát.

Použil dva nože, které zlomil. Když na místo dorazila policie, svou oběť stále bodal a bil.

Nereagoval na opakované výzvy policistů a pokračoval v útoku. Agresi nezastavila ani střela do ruky. Po dalších výzvách následovala druhá střela do ruky, po které se pěti policistům podařilo vzpouzejícího se pachatele zpacifikovat.

Vrah jako by ani necítil bolest. U pobodaného chlapce lékař na místě konstatoval smrt. Útočník při převozu do nemocnice zemřel.

„Soudní pitva prokázala, že úmrtí osmnáctiletého mladíka podezřelého ze zločinu vražda sedmnáctiletého chlapce ve Velkých Losinách nemá souvislost se střelbou zakročujícího policisty. Přesná příčina úmrtí zatím není známa. Čekáme na další výsledky pitvy, mimo jiné i na toxikologický rozbor. Závěry ze soudní pitvy budou známy v řádu několika týdnů,“ informoval v úterý policejní mluvčí Libor Hejtman.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem ke smrti pachatele bude případ zřejmě odložen.