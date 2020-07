„Odvolání obžalovaného soud zamítl jako nedůvodné,“ potvrdila Deníku Vysočina mluvčí Vrchní soudu v Praze Simona Heranová.

Pardubický soud podle odvolacího správně přihlédl ke všem relevantním skutečnostem a obžalovanému uložil odpovídající trest při spodní hranici trestní sazby.

Rozhodnutí pražského soudu je pravomocné. Odsouzený ho může napadnout už jen dovoláním k Nejvyššímu soudu v Brně, což je mimořádný opravný prostředek, který ale nemá odkladný účinek na uložený trest.

Dvaapadesátiletý Ota Z. svou o dva roky mladší manželku zardousil loni v červenci v jejich společné ložnici rodinného domu v Havlíčkově Brodě. Motivem činu byl afekt po noční hádce.

Pachatel poté nahé tělo naložil do auta, odvezl ho k rybníku u obce Kámen kde ho zatížil a vhodil do vody. Zabil i manželčina psa, kterého s dalšími věcmi hodil do popelnice.

Poté rodina nahlásila, že žena odešla se psem na procházku a už se nevrátila. Tělo ženy zanedlouho našel náhodný svědek plavat na hladině rybníka. Po pár dnech byl Ota Z. obviněn z vraždy.

Podle odvolacího soudu je nutné přihlédnout k tomu, jak obžalovaný promyšleně naložil s tělem oběti i jejím psem a k tomu, že šlo o osobu blízkou.

Ota Z. se k činu u soudu přiznal. Podle znalců byla motivem činu mimo jiné nahromaděná frustrace z toho, že chtěl žít jiný život než ten s manželkou, ale současně nechtěl vztah ukončit kvůli dětem.

Syn se měl ženit a dcera ještě studuje. Od rodiny měl v plánu odejít, až se děti úplně osamostatní. Otec oběti u soudu v Pardubicích řekl, že svému zeti vraždu dcery odpustil hned, jak se to dozvěděl a nabídl mu, že ho rád uvítá ve svém domě. Podle svědeckých výpovědí byla zavražděná žena ve vztahu dominantní a Ota Z. si své postoje a plány prosazoval jen těžko. Rozhodující slovo měla mít většinou ona.