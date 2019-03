Vrchní soud v Olomouci ve čtvrtek rozhoduje o šestici obžalovaných v aféře se smrtícím lihem.

Vrchní soud v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Těm už krajský soud za ohrožování zdraví závadnými potravinami uložil trest v podobě odnětí svobody od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců, dohromady mají navíc uhradit odškodné ve výši 20 milionů korun.