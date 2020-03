Vše začalo tak, že ve skupině sociální sítě, kterou si zřídili studenti školy, se objevil podvrh snímku obrazovky, který upozorňuje všechny na koronavirus ve škole. Zpráva se ale dostala velmi rychle k vedení školy, což vedlo k vydání oficiální reakce jak na webu školy, tak facebookovém profilu. „Na Facebooku se objevila poplašná zpráva s vyfoceným falešným webem školy o tom, že na naší škole byl diagnostikován coronavirus a škola se zavírá. Tato zpráva není pravdivá. Oznamuji, že na autora této poplašné zprávy podáváme trestní oznámení,“ předeslal ředitel školy Václav Bohata. To se také stalo.

Mluvčí boleslavských policistů Lucie Nováková potvrdila, že se tímto oznámením policisté zabývají. Další informace ale nejsou v tuto chvíli k dispozici, stejně ani jako to, o jakém trestu v případě prokázání viny je řeč. „Právní kvalifikace zatím nebyla stanovena, věc je ve fázi prověřování,“ uvedla. Více nechtěla práci policie zatím komentovat.

Online reportáž

Otázkou tak zůstává identita „vtipálka“. „Máme představu, že by to mohl být někdo ze studentů, komu se to zdálo vtipné, nebo bývalý student, kdo školu úspěšně neukončil. Mohl by to ale být kdokoliv,“ řekla zástupkyně ředitele Věra Svárovská. Pravda je ale taková, že pro vytvoření takového podvrhu stačí jen skutečně základní znalosti tvorby webů. Výroba takového falzifikátu může být potom otázkou doslova několika minut.

U zprávy popírající koronavirus na facebookovém profilu školy se objevila delší diskuze. Část diskutujících jednání „vtipálka“ kritizuje, jiná naopak posílala obrázky jako reakci na to, že se chystají celé dění sledovat.

Trend takových žertů se netýká v tuto chvíli ani jiných středních škol, ani základních. Uvedla to magistrátní mluvčí Šárka Charousková. „Na základních školách jsme se s ničím takovým nesetkali,“ uvedla. Naopak ředitelé rozesílali rodičům informační e-mail na základě podnětu města. Školy se totiž zavírat nijak nechystají.