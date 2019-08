Šestašedesátiletý muž z Nýrska, který minulý měsíc nevydržel hluk Romů ze sousedství, vtrhl k nim s kanystrem benzinu a údajně jim hrozil zapálením pergoly, ve které seděli, před soudem nakonec neskončí. Hrozí mu maximálně pokuta, stejně jako jednomu z Romů, který ho ohrožoval klackem. K tomuto závěru došli policisté, kteří nyní případ uzavřeli.

Incident se odehrál 7. července okolo 22. hodiny v nýrské Klatovské ulici. „Došla mi trpělivost, najednou to bouchlo. Jsou s nimi problémy už nějakých pět let. Je tam hluk i v noci. Situace je neúnosná. Minulý týden tady vyhrávali tři dny v kuse. Křičel jsem, aby přestali. Někdy poslechnou a hudbu ztiší, jindy ji naschvál ještě zesílí,“ řekl Deníku v červenci senior, jehož slova o hlučnosti potvrdili i další obyvatelé čtvrti. „Teď jsem jim šel domluvit, ale byli na mě hustí. Vzali do ruky i nějaké klacky a já, jak jsem měl v ruce ten kanystr, jsem ho otevřel a něco jim řekl. Ale nemyslel jsem to vážně,“ uvedl muž, který, ač dosud bezúhonný, musel strávit noc v cele a hrozilo mu až několik let vězení. Sami Romové se s Deníkem o záležitosti odmítli bavit s tím, že jim to policie zakázala.