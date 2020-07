Prudký plamen, nesnesitelná bolest, nemocnice. Málokdo by čekal, že když odhodí nedopalek cigarety do popelníku nebo koše na odpadky, dojde k úhoně. Na vlastní kůži se o tom přesvědčila zaměstnankyně ústeckého magistrátu. Přesně to se jí totiž stalo.

V pondělí 20. července kolem půl sedmé ráno si odskočila před úřad zakouřit. Jakmile „špaček“ skončil ve smetí, došlo k výbuchu neznámé hořlaviny, což ženě způsobilo nebezpečná poranění. Sanitka ji poté musela odvézt do Masarykovy nemocnice na Bukově. „Mladá žena utrpěla od hořícího koše středně těžké popáleniny. Museli jsme ji transportovat na emergency. Koš uhasil strážník, který měl službu ve vrátnici budovy. Informoval jsem po ošetření policii i hasiče,“ popsal záchranář Prokop Voleník, který na místě zasahoval.

Proč koš vzplál, zatím zůstává záhadou. Jak totiž uvedla ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, na místě incidentu to policejní vyšetřovatelé zjistit nedokázali. „Vyžádali si asistenci psa, který měl vyhledat hořlaviny. Koš s popelníkem zajistili a odvezli k dalšímu zkoumání. Šetření zatím pokračuje,“ přiblížila.

Možností, jež přivedly koš s popelníkem k plamennému zášlehu a ublížily relaxující uklízečce, může být několik. Ústecký primátor Petr Nedvědický se domnívá, že onou těkavou látkou by mohl být například toluen. „Nějaký narkoman – čichač třeba do koše odhodil hadr, který byl toluenem napuštěný. Předpokládám, že ty nádoby na odpadky s popelníky odstraníme. Neslouží dobře,“ předeslal primátor.

Jiní to vidí mnohem prozaičtěji. „Třeba tam odhodila nějaká jiná uklízečka hadr od čistidla nebo leštidla nebo jeho zbytek. Přijde mi to pravděpodobnější. Nevěřím ani tomu, že tam nějaký opilec mohl hodit flašku se zbytkem alkoholu. To radši každý vypije,“ zamýšlel se jeden z magistrátních zaměstnanců, který si přál zůstat v anonymitě.

Hasič Milan Rudolf z ústeckého sboru si také nemyslí, že by to byla láhev od tvrdého alkoholu. Zbytek na dně by prý tolik par neudělal. „Sice je to čirá spekulace, ale osobně se domnívám, že to byla nějaká technická kapalina jako toluen, technický benzín, barva. Teoreticky by to mohla být i tlaková nádobka s nějakým sprejem,“ vysvětloval s tím, že během zásahu u magistrátu neasistovali, jelikož to zřejmě nebylo třeba. „Odbornou expertízu vzorků z koše nejspíš prošetří specializované laboratoře v Praze,“ přiblížil.

Magistrátní zaměstnankyně si nejspíš neodnese vážné trvalé následky. „Pacientku lékaři ambulantně ošetřili a nakonec byla propuštěna do domácího léčení,“ konstatoval Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, která zastřešuje nemocnice zřizované krajem.