"U obce Sedlec nejprve s vozidlem značky Škoda předjel ve stejném směru jedoucí automobil značky VW, kdy jeho řidiče následně začal vybržďovat, a to v několika intervalech," popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová událost, k níž došlo na začátku března, konkrétně v sobotu 5. března dopoledne.

"Poté zastavil své vozidlo a tím donutil k zastavení i druhého řidiče, včetně dalších za ním jedoucích vozidel."

Agresivní řidič pak vystoupil a zamířil si to k řidiči vozidla značky VW. "Ten otevřel dveře a podezřelý na něj začal sprostě křičet a nadávat a udeřil ho několika ranami pěstí do oblasti hlavy," uvedla mluvčí. "Poškozený vzal svůj mobilní telefon s tím, že zavolá Policii ČR, na to podezřelý zareagoval tak, že mu telefon z ruky vyrazil."

Nakonec agresor nasedl do svého auta a z místa odjel. Poškozený následně vyhledal lékařské ošetření a věc oznámil.

Jako výtržnictví řeší případ ve zkráceném přípravném řízení hlubočtí policisté, agresivní řidič by měl do dvou týdnů stanout před soudem.