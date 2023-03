Jen spekulace zatím provázejí okolnosti výbuchu, který řada lidí zaznamenala v sobotu 4. března na Opavsku. Sledovali to nejen tam, i v dalších, kilometry vzdálených obcích a městech. Na sociálních sítích visí stovky příspěvků, policie přijala několik oznámení. Hlídky lokalitu propátraly, ale neobjevily vůbec nic. Na místo se policisté vrátili v neděli za bílého dne.

„Hlídky znovu procházely oblast, intenzivně jsme se oznámeními zabývali. Do současné chvíle ale nikdo nepodal zprávu, co se vlastně stalo, nemáme k dispozici žádný fotografický nebo videozáznam, pouze informace ze sociálních sítí. Policisté hovořili s několika obyvateli. Nezjistili v lokalitě například nějaký kráter nebo něco zbořeného. Nebylo zjištěno, že by došlo k trestné činnosti nebo jinému protiprávnímu jednání,“ řekl v pondělí 6. března Deníku opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Vyzval občany, kteří mají o události nějaké informace, případně fotky či videa, aby je policistům poskytli. K dispozici jsou jim linky 974 737 651 a 158.

Explozi a následné otřesy zaregistrovali jen někteří, jiní obyvatelé těch samým míst si ničeho nevšimli. „Já sám jsem nezaregistroval nic, vím to od občanů, kteří ano. Nicméně nemám žádné další informace o tom, kde výbuch vznikl, nebo čím byl zapříčiněn. I zprávy, které se ke mně dostávají, se různí. Zda to bylo od Otic, nebo spíše od Štáblovic. Domnívám se, že policie bude dál zjišťovat, co se vlastně stalo,“ uvažuje starosta Slavkova Rostislav Musila.

Ani starosta Otic Vladimír Tancík žádnou mimořádnou událost nezaznamenal. „Já jsem ale byl mimo Otice. O věci vůbec nic nevím, nekontaktovali mě ani občané,“ řekl.

V pátrání po příčině se redakce Deníku obrátila na meteorology, zda za událostí nemůže být například bouřka nebo jiný klimatický jev. „V našem kraji ani v České republice se žádná bouřka v sobotu 4. března nevyskytla,“ uvedla Veronika Šustková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Tématu se budeme nadále věnovat. O vyjádření jsme požádali seismology a pracovníky Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.