Nájemníkem, který se snažil v bytě Fénixovy slzy vyrobit, byl pětadvacetiletý Zdeněk Chytka. „Je mi to líto. Byt jsem opravil na vlastní náklady,“ řekl ve čtvrtek Chytka u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou. Byt měla u města pronajatý jeho matka. Mladík, který s ním byl v osudný den v koupelně a zapaloval si cigaretu v nepříliš vhodnou dobu, utrpěl zranění. „Vůbec nevím, jak na tom je,“ odpovídal na dotaz soudu Chytka.

Neobvyklý incident se stal loni 7. prosince. Chytkovi za výrobu drogy hrozilo až desetileté vězení. Kromě toho měl podle obžaloby v minulých letech pěstovat konopí a vyrábět z něj marihuanu. Sušenou drogu pak prodával či nabízel několika lidem. Část úrody pak chtěl využít na výrobu Fénixových slz.

„V bytě přepouštěl postupně ze tří lahviček volně prodejný plyn butan skrze otvory ve dně a víčku půllitrové plastové láhve zcela naplněné sušenými květy a listy konopí setého, kdy otvorem ve víčku plastové láhve odkapával do průhledné misky kapalný plyn butan obsahující extrahovanou látku THC, čímž mělo po žádoucím postupném odparu butanu dojít k výrobě butan-hash-oil (BHO) – s českým názvem Fénixovy slzy,“ popsal dění v koupelně státní zástupce v obžalobě.

Přirozeným odpařováním butanu ale došlo k jeho vysoké koncentraci v ovzduší uzavřené koupelny a po zapálení zapalovače se ozval výbuch.

Státní zástupce chtěl, aby soud Chytku poslal do vězení. Argumentoval tím, že už byl sedmkrát soudně trestán, a navíc byl v době výroby Fénixových slz v podmínce. Tu dostal také za drogovou trestnou činnost. Pro soud šlo o hraniční případ. Chytka žádal podmínku, protože se snaží vést normální život. „I drogy jsem přestal brát, mám práci a platím na syna,“ snažil se obměkčit soud.

Nakonec svou poslední šanci dostal. Soud ho potrestal třemi lety s podmínkou na pět let, a musí být pod pravidelným dohledem úřadů. „Soud vzal v potaz všechny polehčující okolnosti i to, že se obžalovaný snaží v posledních měsících žít řádný život,“ zdůvodnil rozhodnutí soudce Jiří Večeřa. Na mysli měl hlavně to, že se Chytka z Velkého Meziříčí přestěhoval do Kladna, kde pracuje a snaží se odpoutat od závadového prostředí, v němž žil.

Rozsudek není pravomocný. Chytka sice hlavní líčení nijak nekomplikoval, přiznal vinu, a nakonec se i vzdal odvolání. Státní zástupce vzhledem k tomu, že navrhoval nepodmíněný trest, si ještě ponechal lhůtu na případné odvolání. Pokud se odvolá, případem se ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně.