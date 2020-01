Janiak se měl za nezletilou dívku vydávat od března do června 2017. Na různých seznamovacích serverech měl mužům nabízet sex výměnou za peněžní obnos.

Když se poté na podobnou nabídku někdo ozval, do konverzace se zájemcem se vložila fiktivní matka. Janiak pak takto muže vydíral, že je nahlásí na policii, pokud mu nezaplatí. „Časový odstup mezi komunikací s dívkou a její matkou byl dvě hodiny, možná hodina,“ popsal dříve jeden ze svědků.

Deset mužů poté pachateli ze strachu vyplatilo přes milion korun. Někteří z nich zaplatili statisícové částky jednorázově, jiní ve splátkách.

Janiakovi nyní okresní soud uložil podmínku tři roky s odkladem na pět let. Muž navíc musí nahradit způsobenou škodu přes milion korun. Z toho už asi osm splátek zaplatil, zbývá mu tak zaplatit ještě přibližně tři čtvrtě milionu.

Činu Janiak podle svých slov lituje. „Od svých osmnácti let jsem poctivě pracoval, pak jsem se ale dostal do svízelné finanční situace. Chci se ještě jednou všem omluvit, všechno jsem udělal špatně. Dva měsíce ve vazbě pro mě byly největší peklo. Škodu splácím, chci si vzít půjčku, jak to jen bude možné, abych vše splatil rychleji," uvedl ve své závěrečné řeči.

Proti rozsudku se nikdo neodvolal a je tedy pravomocný.