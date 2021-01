Chytka se vloni 15. října opil a opakovaně volal policistům. Nejprve si stěžoval na to, že byl podle něj neoprávněně převezen na záchytku, později začal vyhrožovat. Ze svého mobilního telefonu volal během hodiny a půl třikrát na tísňovou linku 158 a policistům opakovaně oznámil, že bude škodit České republice v době koronaviru.

„Uvedl, že bude rozbíjet skla, dále, že sebere sirky a zapálí kontejnery, provede bombový útok na úřad městského obvodu, do Galerie Dvořák dá pyrotechnickou bombu a přepadne ji, neboť zná jednoho kluka, který takové výbušniny má,“ popsal v obžalobě státní zástupce a dodal, že obžalovaný čin spáchal v době, kdy byl na našem území vyhlášen nouzový stav.

Znalkyně, která v přípravném řízení zkoumala duševní stav obžalovaného, došla k závěru, že má smíšenou poruchu osobnosti s rysy nezdrženlivosti a emoční stability. Netrpí ale žádnou duševní poruchou. V době spáchání činu byl sice opilý, byl ale schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a byl schopen se také ovládnout.

„Nemyslel jsem to vážně, byl to momentální zkrat. Chci se omluvit za to, co jsem udělal,“ řekl u soudu Chytka, který pracuje jako ostraha exekučního úřadu. U soudu svoji vinu uznal, případ se tak nemusel složitě projednávat a rozsudek padl rychle.

Šíření poplašné zprávy

Chytka byl v minulosti čtyřikrát soudně trestán, a to vždy pro majetkovou trestnou činnost. Naposledy v roce 2008. Nikdy ale nebyl ve vězení a za mříže nemusel ani tentokrát. Senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou ho za šíření poplašné zprávy potrestal 26 měsíci, které mu podmíněně odložil na zkušební dobu tří let.

„Soud s ohledem na doznání obžalovaného, které je polehčující okolností, uložil trest při spodní hranici trestní sazby,“ vysvětlila v odůvodnění Bočková. Ta Chytkovi zároveň uložila povinnost zdržet se požívání alkoholu a dalších omamných látek. Upozornila ho, že pokud by byl přistižen opilý, mohl by být trest přeměněn na nepodmíněný. Rozsudek není pravomocný.