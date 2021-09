Po muži, který je podezřelý z loupeže a kterému hrozí až deset let za mřížemi, v současnosti pátrají kriminalisté. „Byl asi 2 metry vysoké hubené postavy, ve věku okolo 20 let, mluvil česky a byl tmavší pleti. Na sobě měl černé džíny, hnědou mikinu, černou kšiltovku a u sebe malou taštičku černé barvy,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvoumetrový muž vyhrožoval kolemjdoucímu, že ho zbije, jestli mu nedá všechno, co má u sebe. Přepadený měl podle svých slov strach, chvíli ustupoval, ale nakonec agresorovi dal svůj mobil v hodnotě 4 000 korun. Zloděj ovšem nepočítal s tím, že celý incident zachytily kamery. Událost se stala 9. srpna v Michelské ulici v Praze 4.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.