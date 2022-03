Přinutili disidenty k vystěhování z republiky. Členové StB dostali podmínky

K soudu dorazil Kraus s půlhodinovým zpožděním. „Včera večer jsem měl problém v charitě. Vyhodili mě a já spal na ulici a zaspal jsem,“ vysvětloval s omluvami. Že by byl pod vlivem omamných látek popřel, poslední si prý aplikoval před dvěma, třemi dny.

Sypal si popel na hlavu

U soudu si sypal popel na hlavu. „Lituji toho, byla to ode mě hloupost utíkat z karantény, ale to jsem si uvědomil až pozdě,“ řekl muž, jenž je už od 18 let invalidním důchodcem. Do střetu se zákonem se dostal poprvé. Policistům svůj útěk vysvětloval steskem po přítelkyni. To u soudu tvrdil i Deníku. „Stýskalo se mi po ní, tak jsem utekl. Ona tenkrát taky utekla, ale z jiného zařízení. Jí ale do konce karantény zbýval jen den,“ řekl Kraus Deníku.

Posun v kauze sexuálních praktik Dominika Feriho. Padlo obvinění ze znásilnění

U soudu uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na jejímž základě měl dostat dvouletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 18 měsíců. Senát v čele se soudcem Lubošem Patzenhauerem ale dohodu neschválil. Krausovi, jemuž hrozilo za šíření nakažlivé lidské nemoci, a to v době stavu nouze, odnětí svobody na dva roky až osm let, uložil trest ještě mírnější – jeden rok vězení, podmíněně odložený na zkušební dobu šestnácti měsíců. Verdikt není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání.