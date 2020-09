Až do letoška vážné konflikty se zákonem neměl. Podle obžaloby v lednu dvaadvacetiletý Filip Stašek taxikáři místo placení vrazil lovecký nůž do krku. Za pokus o vraždu mu hrozí až výjimečný trest. Případ se stal v lednu ve Znojmě. Ve středu ho projednával Krajský soud v Brně.

Obžalovaný Filip Stašek taxikáři místo placení vrazil lovecký nůž do krku. | Foto: Deník / Iva Kovačičová

Stašek s poškozeným neměl osobní vztah, muž ho jen několikrát vezl taxíkem domů. V noci v lednu neměl na zaplacení, řidič s ním proto šel k němu do domu, kde mu měl údajně zaplatit. „Podal mu klíče, aby odemkl vchodové dveře. V nestřeženém okamžiku ho bodl nožem do krku a poté do ruky, kterou muž zvedl na obranu," přednesla obžalobu státní zástupkyně Iveta Eichlerová.