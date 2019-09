„Podle policie spáchalo přestupek za jízdu v protisměru celkem třicet řidičů, což doložily i záběry z palubních kamer,“ řekla mluvčí. Všem šoférům za jejich riskantní chování hrozí pokuta ve výši pět až deset tisíc korun, sedm trestných bodů a ztráta řidičáku na šest až dvanáct měsíců.

Těsně po události policie zvažovala, že by případ mohl být kvalifikován jako obecné ohrožení z nedbalosti, za což by neukázněným řidičům hrozilo odnětí svobody. To se ale nakonec nenaplnilo.

Co se tehdy na dálnici vlastně stalo?



Případ se stal 1. července na dálnici D7 nedaleko Knovíze na 17. kilometru. V místě se srazilo nákladní auto s osobním, jeden pruh silnice byl po nehodě uzavřen a doprava odkláněna. Někteří řidiči proto zneužili záchranářskou uličku, aby nemuseli čekat v koloně a vydali se po dálnici v protisměru.



Záchranářskou uličku smí však podle zákona využít pouze vozidla s právem přednostní jízdy, tedy například záchranná služba, hasiči nebo policie.