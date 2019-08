Mluvčí žalobců Hynek Olma Hodonínskému deníku Rovnost pouze sdělil, že informace o zbraních komentovat nebude. „V současném stavu nelze takové detaily uvádět. Kdy to bude možné, záleží na dozorujícím státním zástupci. Zpravidla se tak děje po podání žaloby, řádově půjde ještě o měsíce,“ uvedl Olma.

Že byl střelec, jenž se poté sám zabil, ozbrojený, zaskočilo tehdy i mnoho obyvatel otřesené obce. Zatímco v tomto případě nelze pravděpodobně mluvit o nelegálním byznysu, policisté v regionu na nezákonně držené zbraně čas od času narážejí. „Ve velké většině se tak děje ve chvíli, kdy na ně přijdeme při prověřování jiného deliktu, nebo při domovní prohlídce související s vyšetřováním jiného případu,“ uvedl mluvčí policistů Petr Zámečník.

Ozbrojený byl například výrobce drog, jehož specializovaný toxi tým ve spolupráci se zásahovou jednotkou nedávno zadržel na hodonínské ubytovně. Kromě výbušného systému na policisty čekaly součásti několika rozložených pistolí. Po prohlédnutí se ukázalo, že jde o plynové varianty, k nimž není potřebný zbrojní průkaz. „Následnou úpravou se staly střelbyschopné,“ poznamenal k součástem Zámečník.



Ačkoliv takzvané plynovky mají do výkonu klasické pistole daleko, při zásahu z půl metru dokáží způsobit vážná zranění. Při těsném kontaktu i smrt. Michal Uher, zabývající se moderními zbraněmi, upozornil, že předělávání plynových zbraní je známým způsobem nedovoleného ozbrojování. „Jakákoliv úprava je zakázaná. Navíc pokud z plynové pistole někdo udělá takovou, jež vypálí střelu, ohrožuje sám sebe. Hrozí jí destrukce a to klidně při prvním výstřelu,“ uvedl Uher.



Množství protizákonně držených zbraní kolujících mezi obyvateli Hodonínska je neznámé. Když se však před deseti lety na jihu Moravy uskutečnila zbraňová amnestie, lidé bez obav z potrestání odevzdali 880 kusů. Byl mezi nimi i kulomet. O pět let později bylo kusů 675. Za nelegální držení si jinak viník může odsedět i dva roky vězení.