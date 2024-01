Půldruhého roku měl zneužívat nezletilou dceru své družky. Za znásilnění a zneužití dítěte hrozilo lesnímu dělníkovi z Vyškovska až desetileté vězení. Zatímco u okresního soudu dostal tříletý trest, nedávno mu odvolací soud sazbu významně snížil. Od Krajského soudu v Brně odešel s podmínkou. Několik dní po rozsudku se dívka pokusila o sebevraždu. O případu informoval Blesk a Seznam zprávy.

Při odvolání u Krajského soudu v Brně dostal muž podmínku. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Nezletilou dívku měl podle obžaloby až pětkrát týdně nutit k pohlavnímu styku, orálnímu sexu, vše si přitom natáčel. Kromě toho jí měl vyhrožovat, že video a fotky jejich pohlavního styku zveřejní. Ve všem pokračoval i poté, co dívka dosáhla plnoletosti.

Výrok okresního soudu zněl: tři roky za mřížemi. Při odvolání ale dostal muž z Vyškovska nižší trest. „Vím, co se stalo. Lituji toho, měl jsem tyto věci řešit jinak,“ tvrdil podle Blesku ve čtvrtek při odvolacím zasedání na krajském soudu. „Jsem jediný živitel rodiny se třemi dětmi. Vězení nepotrestá jen mne, ale dopadne nejvíc na rodinu,“ sypal si popel na hlavu.

Soudce přesvědčil, aby mu původní trest snížili. Dostal tři roky vězení s pětiletou podmínkou a dohledem probačního úředníka. „S přihlédnutím na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal, jsme došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat,“ vysvětlila soudkyně Mária Petrovková.

Odsouzenému pomohlo, že podle znalce z oboru psychiatrie prožité události nejspíš nezanechají na dívčině psychice trvalé následky. Ta se podle informací Seznam zpráv ale pár dní po rozsudku pokusila o sebevraždu. „Se sebepoškozováním jsem problémy měla už předtím, ale co se dělo v poslední době, všechno jen prohloubilo. Soudci napsali, že to (znásilnování a orální sex - pozn. red.) bylo několikrát týdně. Ale on někdy přišel i třikrát za den,“ popsala mladá žena.

Rozsudek je pravomocný. Muž má dívce navíc zaplatit odškodné tři sta tisíc korun.