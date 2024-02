Tvrdších trestů se od ledna musejí obávat piráti silnic. Za výrazné překročení maximální povolené rychlosti jim hrozí nejen vysoké pokuty, policisté mohou provinilci na místě odebrat řidičský průkaz. Od začátku roku o něj takto přišla více než stovka šoférů.

Až osmnáct měsíců bez řidičského průkazu, pokuta od sedmi do pětadvacet tisíc korun a šest trestných bodů. Takový trest hrozí řidiči, který více než dvojnásobně překročil maximální rychlost na silnici I/55 u Tlumačova na Kroměřížsku. Policisté mu naměřili jízdu rychlostí 199 kilometrů v hodině. Řidič na místě přišel o řidičský průkaz.

Od ledna mají policisté na piráty silnic nový „bič“. Při výrazném překročení rychlosti mohou na místě odebírat řidičský průkaz. Jedná se o případy, kdy šofér prosviští obcí rychlostí vyšší o 40 kilometrů v hodině a více, než je maximální povolená, nebo mimo obec má na tachometru rychlost vyšší o více než 50 kilometrů v hodině. Pokud průkaz nemají hříšníci fyzicky u sebe, což od začátku roku umožňuje legislativa, policie zabaví kartičku takzvaně na dálku. „V průběhu ledna zadrželi dopravní policisté za vysoké překročení rychlosti 117 řidičských průkazů,“ přiblížila policejní mluvčí Irena Pilařová.

Přísnější jsou i pokuty za rychlou jízdu. Zatímco v minulém roce při překročení rychlosti v obci i mimo ní o deset kilometrů a více hrozila řidičům pokuta na místě až tisíc korun, od ledna je to v rozmezí od 1500 až do dvou tisíc korun. „Zdražení“ se promítlo i do celkového objemu vybraných pokut. Oproti lednu 2023 je částka vyšší o víc než deset milionů korun. „Od začátku roku jsme uložili za rychlostní přestupky dohromady 16 471 pokut v celkové výši 29 184 900 korun. Do správního řízení putovalo oznámení 846 řidičů,“ doplnila Pilařová.

Vysoká rychlost je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod v Česku. Jen v loňském roce řešili dopravní policisté téměř 95 tisíc dopravních nehod. Zhruba 13 tisíc karambolů bylo kvůli nepřiměřené rychlost. Do této kategorie policisté řadí nejen překročení maximální povolené rychlosti, ale také nehody, kdy řidič nepřizpůsobí rychlost aktuálnímu stavu vozovky. V praxi se jedná například o rychlou jízdu po mokré silnici. „Nepřiměřená rychlost způsobí čtyři z deseti úmrtí na českých silnicích. Nový bodový systém zpřísňuje postihy nebezpečného jednání. Vyšší tresty musí očekávat řidiči, kteří páchají vědomě ty nejnebezpečnější přestupky, a ohrožují tak všechny okolo sebe,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle některých odborníků sice ke zpřísnění trestů došlo, ovšem ve srovnání se zahraničím je to stále málo. I proto si v Česku řidiči dovolí na silnicích více než jinde. „Ve Skandinávii, Francii či třeba Itálii hrozí za výrazné překročení rychlosti vysoké pokuty, policisté mohou i zabavit auto. V Maďarsku může řídit kvůli agresivnímu stylu jízdy putovat do vězení. V Polsku policisté mohou zabavit vůz nejen za vysokou rychlost, ale i jízdu pod vlivem alkoholu. My jsme v Česku stále jakýmsi ostrůvkem s měkčími tresty,“ upozornil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Tvrdší tresty v Rakousku

Bez kompromisů se chystá trestat bezohledné řidiče Rakousko. Od března začne platit jeho Speeder balíček. Díky němu budou policisté moci řidičům, kteří překročí v obci rychlost o 60 kilometrů za hodinu a o více než 70 kilometrů za hodinu mimo obec, zabavovat auta. K tomu obdrží šofér pokutu až pět tisíc eur (asi 117 tisíc korun).

Jestliže se proviní poprvé, o vůz přijde na dva týdny. Pokud zákon poruší opakovaně v průběhu čtyř let, auto ztratí definitivně. To následně poputuje do aukce. Tři čtvrtiny z prodejní částky zamíří do fondu silniční bezpečnosti, zbytek do kasy příslušné samosprávy.