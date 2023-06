Za pár týdnů to budou tři roky, co ze žárlivosti surově zavraždil svoji manželku. Loni v listopadu mu odvolací soud potvrdil šestnáctiletý nepodmíněný trest, odpykal z něj ale jen krátkou část. O víkendu se vrah oběsil ve věznici v Plzni na Borech.

Věznice Plzeň-Bory | Foto: Deník/Milan Kilián

Muž svoji manželku dlouhodobě podezíral z nevěry. V srpnu 2020 se v domě v pražském Radotíně pohádali a tehdy 64letý muž na 60letou partnerku zaútočil. Nejprve ji škrtil, dokud neupadla do bezvědomí. Když se žena probrala, začala utíkat, útočník ji však pronásledoval s nožem.

Jednu ránu jí zasadil, když se pokoušela uprchnout přes plot, následně ji na ulici ubodal. Pomoci se jí pokoušeli kolemjdoucí, oživovali ji i záchranáři, ale vše bylo marné. Žena zraněním na místě podlehla. Muž tehdy nikam neutíkal, podle dostupných informací si dal cigaretu, panáka a vyčkal na policisty.

Když se vězení promění v peklo: Spoluvězně bili a vytetovali jim přirození

Pachatel byl kromě vraždy odsouzen i za to, že v domě domnělého milence své manželky v roce 2015 nainstaloval dvě odposlouchávací zařízení. Dostal 16 let vězení, což loni v listopadu potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze.

Trest si muž narozený v roce 1956 odpykával v plzeňské věznici, kde si ale o víkendu sáhl na život. Podle informací Deníku se oběsil.

Resuscitace byla neúspěšná

„Udělal to na společné ložnici na toaletě v nepřítomnosti ostatních vězňů. Když se vrátili, viděli ho, poskytli mu první pomoc a nahlásili to. V první pomoci pak pokračovali naši kolegové,“ řekl Deníku ředitel věznice Drahoslav Červinka. „Od členů vězeňské služby jsme resuscitaci po příjezdu na místo převzali my, ale po 20 minutách musela být ukončena a na místo byl povolán koroner,“ doplnila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Věznice Plzeň-BoryZdroj: Deník/Milan Kilián

„Dosavadní šetření neukázalo žádné pochybení. Pán se rozhodl to vyřešit takto, zřejmě s ohledem na svůj věk a výši trestu,“ uzavřel Červinka.

Lupič z Ostravska vstoupí do historie. Hlavu zamotal policistům i lékařům

Ač záchranná služba loni i předloni vyjížděla do plzeňské věznice více než stokrát, takzvaných událostí nejvyšší naléhavosti bylo jen několik, předloni sedm, loni šest. Většinou šlo o pokus oběšení. Loni i předloni byli shodně ve dvou případech záchranáři bez šance a museli povolat koronera.