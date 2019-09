/FOTOGALERIE/ Tak moc pospíchal na svět, že jeho rodiče ani nenechal dojet do porodnice. K překotnému porodu vyjeli ve čtvrtek ráno jihomoravští záchranáři do brněnských Židenic. Malý William se nakonec narodil doma, chlapec i jeho matka jsou v pořádku.

Malý William se nakonec narodil doma, chlapec i jeho matka jsou v pořádku. | Foto: ZZS JMK

Po příjezdu k rodící matce bylo záchranářům jasné, že jet do porodnice už nemá smysl. „Jednalo se o překotný porod, na přejezd do porodnice nebyl čas. Bylo to docela rychlé, maminka skvěle spolupracovala a byla velmi statečná. Za pár minut se narodil zdravý kluk,“ popsal zásah záchranář Radim Daněk.